Попри незавершене слідство, табір "Вікторія" хочуть відкрити вже влітку

До літа – три місяці, і незабаром дитячі табори відкриють двері для маленьких відпочивальників. Не виключення і сумнозвісна одеська "Вікторія", через пожежу в якій у вересні 2017 року загинули троє маленьких відпочивальниць.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк.

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За її словами, про наміри запустити табір вже влітку 2019 року днями обмовилася директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

Те, що табір під арештом – не проблема. З частини корпусів обтяження зняте ще в грудні 2018 року, тоді це рішення у суді вдалося протягти завдяки воєнному стану та аргументації, що нібито там селитимуть резервістів. І от тепер міськрада отримала зелене світло на відкриття нового літнього сезону. Перші заїзди планують на червень-липень. І усі ці заяви одеських чиновників лунають на тлі судових засідань над екс-директором табору Петросом Саркісяном та незавершеного слідства щодо причин трагедії,

– зазначила Мартинюк.

Відео: директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич про табір

Що сталось у таборі "Вікторія"?У ніч з 15 на 16 вересня 2017 року в одному із дерев'яних корпусів табору "Вікторія" сталась трагічна пожежа. В результаті загинули три дівчинки з одеського хореографічного колективу "Адель" – Софія Мазур (8 років), Анастасія Кулинич (9 років) і Сніжана Арпентій (12 років).



18 вересня 2017 року суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна. Однак чоловік, за розпорядженням якого в будинках вимкнули пожежну сигналізацію, свою вину заперечує і навіть оголошував голодування.



Наразі вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур (Янчик), яка на папері відповідала за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала і їй дали три роки умовно.



До розслідування трагедії табору "Вікторія" приєдналася Служба безпеки України. Йдеться про провадження щодо розкрадання державних коштів на реконструкцію табору. За цим провадженням, зокрема, проходить син директора табору – Саркіс Саркісян. Місцеві ЗМІ повідомляли , що під час реконструкції він побудував готель зі схожих будинків.

Відео повного відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 17 березня 2019:

більше про шокуючі висновки експертизи та чому табір "Вікторія" не варто було відкривати