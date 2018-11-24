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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Попри політику Кремля, десант філії РПЦ засвітився на заході з вшанування жертв Голодомору

      2681 Читать новость на русском
      Кілька представників РПЦ були присутніми на державній церемонії вшанування жертв Голодомору
      Кілька представників РПЦ були присутніми на державній церемонії вшанування жертв Голодомору / Соцмережі

      Очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій взяв участь у заходах із вшанування пам'яті жертв Голодомору. Зауважимо, що його церква підтримує політику Кремля щодо багатьох питань, а у Росії Голодомор геноцидом українського народу не збираються визнавати.

      Про участь Онуфрія у заходах із нагоди 85-х роковин Голодомору сповістила прес-служба УПЦ МП.

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      Онуфрій, церква, УПЦ МП, Голодомор
      Делегація УПЦ МП на чолі з Онуфрієм взяла участь у вшануванні жертв Голодомору 

      "На території Національного музею "Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні" відбулася державна церемонія вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. У заході взяли участь предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій, керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній і вікарій Київської митрополії архієпископ Обухівський Іона. Очолив державну церемонію Президент України Петро Порошенко. На заході були присутніми представники влади та дипломатичного корпусу, релігійні лідери різних конфесій і громадські діячі", – кажуть представники церкви.


      На заході з нагоди 85-х роковин Голодомору були присутніми лідери різних конфесій 

      Нагадаємо, раніше у МЗС Росії наголосили, що трагічні події 1932-33 років не є геноцидом українського народу, оскільки зачепили й інші країни. Також у відомстві Лаврова зауважили, що спроби України представити їх саме так не мають нічого спільного ні з відновленням справедливості, ні з історичними фактами, а мають політизований і антинауковий характер.

      Що таке Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) і урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор було викликано свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Голодомор був розрахованим на придушення українського національно-визвольного руху та фізичне знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      Останні резонансні кроки представників УПЦ МП:
      Теги: Новини України Новини політики Голодомор Релігія УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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