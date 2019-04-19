Попри успіх окремих компаній, ситуація з інвестиціями в Україні вимагає суттєвих змін, – Устенко

Україна – одна з небагатьох країн, в якій можна спостерігати ситуацію, коли відбувається присвоєння окремим компаніям рейтингів вищих, ніж у країні в цілому.

Так, нещодавно Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг української гірничо-металургійної групи "Метінвест" (Metinvest BV) в національній та іноземній валюті і рейтинг єврооблігацій з "B" до "B+" (на два щаблі вище, ніж рейтинг країни). Про це йдеться в статті "Чому інвестори довіряють окремим компаніям більше, ніж Україні в цілому" на сайті 112.ua.

Так, за словами виконавчого директора міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, Україна програє боротьбу за інвестиції, хоча гроші на міжнародному ринку капіталу є. Інвестори цінують надійність, але влада не приділяє достатньо уваги цьому аспекту, через що інвестори направляють гроші в ті регіони, які вважають тихою гаванню і де їхні гроші, на їхню думку, будуть більш захищені, вважає Устенко.

"Згідно з прогнозом, в нинішньому році приплив іноземних інвестицій складе 1,5 млрд дол. у порівнянні з показником минулого року – 1,7 млрд дол. Роком раніше було 2,5 млрд дол. А наприклад, в 2013 році, який вважався досить непривабливим в плані залучення інвестицій роком, в Україну прийшло 4,5 млрд дол. іноземних інвестицій. Безумовно, це корелювалось з рейтингами країни, які ніколи не були досить високими", – сказав Устенко.

За його словами, кредитні рейтинги дозволяють інвесторам не тільки оцінити ступінь довіри до країни, але і порівняти якість її інвестиційного клімату з іншими країнами. Саме з допомогою рейтингів можна оцінити, яке місце та чи інша країна займає в цілому чи в певній групі, наприклад, країн з ринками, що розвиваються, говорить Устенко:

"Будь-який інвестор, який приймає рішення про інвестиції, завжди враховує два параметри. Інвестор зважує рівень ризику, який отримає, інвестуючи в конкретну країну, і рівень прибутковості на вкладений капітал. Чим вище рівень ризику, тим більш висока прибутковість повинна бути отримана інвестором. З цієї точки зору будь-який інвестор дивиться спочатку на рейтинг країни в цілому і тільки після цього вивчає окремо взяті сектори і компанії".

За його словами, незважаючи на успіх окремих компаній у залученні інвестицій, в цілому в країні ситуація вимагає істотних змін. "Низькі рейтинги України – це одна з причин, чому українські, навіть прогресивні компанії отримують так мало інвестицій. Це логічно: адже рейтинг це, зокрема, похідна від якості бізнес-клімату в країні. А на це впливає і захист прав власності, і прозорість судової системи, і рівень корупції, рівень розвитку інфраструктури", – каже Устенко.

Він додає, що останнім часом інвестори стали більш перебірливі, бо пережили досвід кризових явищ, що відбувалися у світі, тому направляють інвестиції, як правило, в ті регіони, які вважають тихою гаванню і де їхні гроші, на їхню думку, будуть більш захищені. "Тому інвестори стали вибирати менший прибуток, але і менші ризики. Таким чином, вони стали йти з країн з ринками, що розвиваються (до яких належить і Україна) у розвинені економіки. В результаті конкуренція за інвестиційний ресурс значно зросла. Україна програє в боротьбі за інвестиційний ресурс і одна з причин, чому у нас такі низькі темпи економічного зростання на рівні 3% в рік, саме низькі рейтинги. Країна програє не тому, що у нас немає цікавих бізнес-проектів, а тому, що країна в цілому має високий рівень ризику і інвестори це розуміють", – сказав Олег Устенко.