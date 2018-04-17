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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Попри заборону Мінспорту, українські спортсмени виступлять на змаганнях у Москві

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11 українських спортсменів зібрались на змагання до Москви
11 українських спортсменів зібрались на змагання до Москви / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

21-22 квітня у столиці Росії відбудеться етап Кубка світу зі скелелазіння. Попри заборону Міністерства молоді та спорту України українські представники зібрались взяти участь у цих змаганнях.

На цьому етапі спортсмени змагатимуться у двох дисциплінах: боулдерінг та швидкість.

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Для участі у цих змаганнях вже зареєструвалось 448 учасників з 34 країн світу, в тому числі й з України, інформує видання 4sport.ua.

Під синьо-жовтим прапором планує виступити 11 атлетів:

Алла Маренич (Харків)
Маргарита Захарова (Харків)
Євгенія Чернявська (Кропивницький)
Євгенія Казбекова (Дніпро)
Сергій Топішко (Київ)
Федір Самойлов (Українка, Київська обл.)
Микола Сілевіч (Харків)
Олег Покусаєв (Київ)
Артем Паукаєв (Київ)
Костянтин Павленко (Одеса)
Богдан Бонтарь (Харків)

Нагадаємо, 14 березня Міністерство молоді та спорту України видало офіційний наказ про заборону участі національних збірних команд України у спортивних заходах на території Російської Федерації.

Теги: Новини України Міністерство молоді та спорту Україна – Росія Москва Новини спорту Скандал
Джерело: 24 Канал
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