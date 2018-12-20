Попри заборону на подорожі до США, єменці дали візу, аби вона "встигла поцілувати хворого сина"

Державний департамент Сполучених Штатів надав візу громадянці Ємену Шаімі Свілех, аби вона відвідала свого смертельно хворого дворічного сина в Каліфорнії. Жінка вже прибула до США.

Про це повідомляє CNN.

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Відомо, що чоловік та син Шаіми Свілех є громадянами США, а жінка — громадянкою Ємену.

Три місяці тому чоловік Алі Хасан повіз сина на лікування до США з Єгипту, де жила родина. Після того, як стало відомо про смертельний діагноз дитини, Шаіма спробувала отримати візу, аби приїхати у Каліфорнію.



Чоловік та син Шаіми Свілех є громадянами США

Спершу жінці відмовили у в'їзді, посилаючись на чинну заборону на подорожі до США для громадян Ємену. Однак її чоловік Алі Хасан публічно звернувся до президента США Дональда Трампа та представників посольства, аби прискорити процес отримання візи.

Щоб поцілувати сина до того, як він помре,

– зазначено у листі до Трампа.

У вівторок, 18 грудня, жінці дозволили приїхати до США. До слова, Свілех дали візу I-130, яка дозволяє близьким громадян США в'їзжджати в країну.



Матері дозволили приїхати до хворої дитини у США//Фото: CNN

Крім того, чоловік та батько хворого Абдалли зазначив, що дружина "плакала від щастя", коли дізналася про дозвіл. Він додав, що приїзд дружини дозволить "з гідністю пройти траурний період".