11:49
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Попри заборону на подорожі до США, єменці дали візу, аби вона "встигла поцілувати хворого сина"

      332 Читать новость на русском
      Попри заборону на подорожі до США єменці дали візу, аби вона "встигла поцілувати хворого сина"
      Попри заборону на подорожі до США єменці дали візу, аби вона "встигла поцілувати хворого сина" / Фото з відкритих джерел

      Державний департамент Сполучених Штатів надав візу громадянці Ємену Шаімі Свілех, аби вона відвідала свого смертельно хворого дворічного сина в Каліфорнії. Жінка вже прибула до США.

      Про це повідомляє CNN.

      Читайте також: У Німеччині звільнили відомого журналіста авторитетного видання, який вигадував статті і героїв

      Відомо, що чоловік та син Шаіми Свілех є громадянами США, а жінка — громадянкою Ємену.

      Три місяці тому чоловік Алі Хасан повіз сина на лікування до США з Єгипту, де жила родина. Після того, як стало відомо про смертельний діагноз дитини, Шаіма спробувала отримати візу, аби приїхати у Каліфорнію.

      сша хвора дитина єменка віза трамп
      Чоловік та син Шаіми Свілех є громадянами США

      Спершу жінці відмовили у в'їзді, посилаючись на чинну заборону на подорожі до США для громадян Ємену. Однак її чоловік Алі Хасан публічно звернувся до президента США Дональда Трампа та представників посольства, аби прискорити процес отримання візи.

      Щоб поцілувати сина до того, як він помре,
      – зазначено у листі до Трампа.

      У вівторок, 18 грудня, жінці дозволили приїхати до США. До слова, Свілех дали візу I-130, яка дозволяє близьким громадян США в'їзжджати в країну.

      хвора дитина жінка єменка трамп сша
      Матері дозволили приїхати до хворої дитини у США//Фото: CNN

      Крім того, чоловік та батько хворого Абдалли зазначив, що дружина "плакала від щастя", коли дізналася про дозвіл. Він додав, що приїзд дружини дозволить "з гідністю пройти траурний період".

      Теги: Новини США Діти і неповнолітні Ємен Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      сьогодні , 11:32 Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      51
      Нестримна Білодід, блискучий Абраменко та інші: спортивні відкриття України у 2018 році
      сьогодні , 10:00 Нестримна Білодід, блискучий Абраменко та інші: спортивні відкриття України у 2018 році
      180
      Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      сьогодні , 08:40 Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      Олексій Чибісов 1605
      Ні вашим, ні нашим: Запорізький титано-магнієвий комбінат і далі в статусі перехідного прапору
      сьогодні , 08:00 Ні вашим, ні нашим: Запорізький титано-магнієвий комбінат і далі в статусі перехідного прапору
      Тетяна Мартинюк 290
      "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      сьогодні , 00:00 "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      Іван Яковина 1412
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У Росії на святкуванні дня народження загинули 8 підлітків
       6 грудня 2015 , 22:56
      Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами
       12 січня 2017 , 05:37
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук