Попри заборону в Україні переповнені маршрутки, а люди в транспорті – без масок: фото, відео

Водії маршруток також порушують постанову Кабміну і їздять без масок. Кількість пасажирів у салоні ніхто поки не контролює.

У Києві люди без масок безперешкодно їздять у маршрутках – дивіться відео 24 каналу



У цій київській маршрутці 16 людей / Фото Ростислава Лабенського, 24 канал



Переповнений трамвай у Харкові / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка



В Одесі через запровадження норми у 10 пасажирів в салоні 80% маршрутчиків не вийшли на рейси, повідомляє видання Думская. Через це містяни вщерть заповнюють тролейбуси і трамваї, незважаючи на карантинні заборони.

За дотриманням вимог карантину мали б слідкувати спеціальні групи із поліцейських та працівників Держпродспоживслужби. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що у поліції є усі важелі впливу, аби карати порушників карантинного режиму.



Тролейбуси у Харкові / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка



Заповнений тролейбус у Харкові, пасажири без масок / скриншот зі спільноти у фейсбуці

Обмеження в транспорті під час карантину