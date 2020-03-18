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      Попри заборону в Україні переповнені маршрутки, а люди в транспорті – без масок: фото, відео

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      Переповнений трамвай у Харкові / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка

      17 березня Київська міська державна адміністрація заборонила пасажирам заходити у громадський транспорт без одягнутої медичної маски. Також в усій Україні мала б діяти постанова Кабміну щодо максимальної кількості у 10 осіб в одному салоні.

      Однак вже зранку 18 березня люди почали переповнювати трамваї і маршрутки, незважаючи на введенні обмеження. У Києві ніхто не контролює, чи люди заходять у транспорт в медичних масках, повідомляє кореспондент 24 каналу.

      Дізнайтеся Як пересуватися у Києві, якщо закрили метро: перелік тролейбусів, маршруток і трамваїв

      Водії маршруток також порушують постанову Кабміну і їздять без масок. Кількість пасажирів у салоні ніхто поки не контролює.

      У Києві люди без масок безперешкодно їздять у маршрутках – дивіться відео 24 каналу


      У цій київській маршрутці 16 людей / Фото Ростислава Лабенського, 24 канал


      Переповнений трамвай у Харкові / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка
       

      В Одесі через запровадження норми у 10 пасажирів в салоні 80% маршрутчиків не вийшли на рейси, повідомляє видання Думская. Через це містяни вщерть заповнюють тролейбуси і трамваї, незважаючи на карантинні заборони.

      За дотриманням вимог карантину мали б слідкувати спеціальні групи із поліцейських та працівників Держпродспоживслужби. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що у поліції є усі важелі впливу, аби карати порушників карантинного режиму.


      Тролейбуси у Харкові / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка


      Заповнений тролейбус у Харкові, пасажири без масок / скриншот зі спільноти у фейсбуці

      Обмеження в транспорті під час карантину

      • З 18 березня у Києві, Харкові і Дніпрі не працює метро. Щонайменше, воно буде закритим до 3 квітня.
      • За постановою Кабміну, у міські маршрутки тролейбуси мають пускати не більше 10 людей. У трамваї – не більше 20.
      • У КМДА заявили, що людей без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт.
      • Контролювати дотримання цих карантинних обмежень мають спецгрупи з поліцейських і працівників Держпродспоживслужби.
      • У Чернівцях абсолютно спинили весь громадський транспорт.
      • З 17 березня припинено залізничне та авіаперевезення в усій Україні.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Транспорт Новини України Новини Києва КМДА
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