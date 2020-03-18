Попри заборону в Україні переповнені маршрутки, а люди в транспорті – без масок: фото, відео
17 березня Київська міська державна адміністрація заборонила пасажирам заходити у громадський транспорт без одягнутої медичної маски. Також в усій Україні мала б діяти постанова Кабміну щодо максимальної кількості у 10 осіб в одному салоні.
Однак вже зранку 18 березня люди почали переповнювати трамваї і маршрутки, незважаючи на введенні обмеження. У Києві ніхто не контролює, чи люди заходять у транспорт в медичних масках, повідомляє кореспондент 24 каналу.
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Водії маршруток також порушують постанову Кабміну і їздять без масок. Кількість пасажирів у салоні ніхто поки не контролює.
У Києві люди без масок безперешкодно їздять у маршрутках – дивіться відео 24 каналу
У цій київській маршрутці 16 людей / Фото Ростислава Лабенського, 24 канал
Переповнений трамвай у Харкові / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка
В Одесі через запровадження норми у 10 пасажирів в салоні 80% маршрутчиків не вийшли на рейси, повідомляє видання Думская. Через це містяни вщерть заповнюють тролейбуси і трамваї, незважаючи на карантинні заборони.
За дотриманням вимог карантину мали б слідкувати спеціальні групи із поліцейських та працівників Держпродспоживслужби. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що у поліції є усі важелі впливу, аби карати порушників карантинного режиму.
Тролейбуси у Харкові / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка
Заповнений тролейбус у Харкові, пасажири без масок / скриншот зі спільноти у фейсбуці
Обмеження в транспорті під час карантину
- З 18 березня у Києві, Харкові і Дніпрі не працює метро. Щонайменше, воно буде закритим до 3 квітня.
- За постановою Кабміну, у міські маршрутки тролейбуси мають пускати не більше 10 людей. У трамваї – не більше 20.
- У КМДА заявили, що людей без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт.
- Контролювати дотримання цих карантинних обмежень мають спецгрупи з поліцейських і працівників Держпродспоживслужби.
- У Чернівцях абсолютно спинили весь громадський транспорт.
- З 17 березня припинено залізничне та авіаперевезення в усій Україні.