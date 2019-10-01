Попри зауваження економістів скандальний законопроєкт 1210 винесуть на розгляд парламенту

Законопроєкт 1210 таки винесуть на розгляд Верховної Ради. Прийняти його за основу рекомендував комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Хоча експерти під час засідання робочої групи знову просили депутатів не поспішати із розглядом і продовжити обговорення.

"Вкрай незадоволені результатами засідання, більшістю членів комітету було прийнято рішення підтримати у першому читанні проєкт закону. Скоріше за все, на цьому тижні за нього проголосують. Тобто є ризики, що за нього, без урахування наших правок, проголосують і далі. Таким чином, в Україні з'явиться одна з найвищих рентних плат у світі, адже вона збільшиться в 5 разів. В грошах – це 8,5 млрд щорічно додатково будуть сплачувати українські підприємства, які добувають залізну руду. Це призведе до зменшення обсягів виробництва, втрати експортних міжнародних ринків", – зазначив голова Федерації металургів Сергій Біленький.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроєкт 1210, яким суттєво збільшуються рентні платежі на видобуток залізної руди та запроваджується подвійне оподаткування продуктів переробки. Це, за переконанням промисловців, негативно позначиться на роботі гірничо-металургійному комплексі країни.