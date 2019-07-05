Попрошу не ділити нас на своїх і чужих, – Зеленський вступився за жителів окупованого Донбасу

На окупованих територіях живуть такі ж українці, а за ситуацією на Донбасі пристально спостерігає весь світ. Головним і першочерговим завданням зараз є припинення вогню в цьому регіоні.

Про це під час брифінгу у Краматорську сказав глава держави Володимир Зеленський.

На Донбасі живуть такі ж українці як ми з вами, ми це маємо пам’ятати. Попрошу не ділити нас на своїх і чужих. У людей, які там живуть немає жодних дефектів,

– наголосив президент.

Читайте також: Зеленський призначив Кириленка головою Донецької ОДА: що про нього відомо

Він додав, що ситуація із Донбасом є дуже складною, але Україна робитиме все для того, щоб повернути тимчасово окуповану територію мирним шляхом.

Першочергове завдання, за словами Зеленського, – це припинення вогню.

"Я бачив, які є глобальні, болючі питання зараз. Зокрема, під час відвідин Станиці Луганської. Так, ми відновили мінську групу, ми весь час передаємо сигнал, що припинення вогню хочемо досягти виключно мирним шляхом, дипломатичним шляхом. Бо там живуть наші українці. За Донбасом пристально слідкує весь світ. Головне, що слідкує за Донбасом вся Україна, бо Донбас – це Україна. Для нас всі українці рівні: і ті, що тут, і ті, що живуть на окупованій території. Ми – єдина країна", – сказав Зеленський.

Окремо Зеленський пообіцяв не допустити відключення води на Донбасі та відбудувати міст у Станиці Луганській.

Що відомо про розведення сил у Станиці Луганській?

Розведення сил розпочалося 26 червня. В цей день штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. А вже 27 червня в районі Станиці Луганської противник теж завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року. Розведення сил завершилося 30 червня.

До цього президент Зеленський заявляв, що розведення військ і сил у Станиці Луганській – це перший крок до сталого припинення вогню.

"Мені здається, це перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню мінського процесу. Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов’язання. Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, але з’явилася крихка надія на початок завершення гарячої фази війни", – сказав він.

Фактично відразу після цього проросійські бойовики обстріляли санітарний автомобіль українських військових під Водяним, загинули медики. Цю трагедію Зеленський назвав ганебною й підлою спробою зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі.



Карта окупованих територій Донбасу: інфографіка 24 каналу