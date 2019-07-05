17:12
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
      Вєсті Кремля
      21:34, 4 липня
      Вєсті. UA: Від чого збуджується Портнов. Розбрат серед опозиціонерів
      Вєсті.UA
      19:20, 4 липня
      Протасів Яр роздору: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Попрошу не ділити нас на своїх і чужих, – Зеленський вступився за жителів окупованого Донбасу

      867 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 канал

      На окупованих територіях живуть такі ж українці, а за ситуацією на Донбасі пристально спостерігає весь світ. Головним і першочерговим завданням зараз є припинення вогню в цьому регіоні.

      Про це під час брифінгу у Краматорську сказав глава держави Володимир Зеленський.

      На Донбасі живуть такі ж українці як ми з вами, ми це маємо пам’ятати. Попрошу не ділити нас на своїх і чужих. У людей, які там живуть немає жодних дефектів,
      – наголосив президент.

      Читайте також: Зеленський призначив Кириленка головою Донецької ОДА: що про нього відомо

      Він додав, що ситуація із Донбасом є дуже складною, але Україна робитиме все для того, щоб повернути тимчасово окуповану територію мирним шляхом. 

      Першочергове завдання, за словами Зеленського, – це припинення вогню.

      "Я бачив, які є глобальні, болючі питання зараз. Зокрема, під час відвідин Станиці Луганської. Так, ми відновили мінську групу, ми весь час передаємо сигнал, що припинення вогню хочемо досягти виключно мирним шляхом, дипломатичним шляхом. Бо там живуть наші українці. За Донбасом пристально слідкує весь світ. Головне, що слідкує за Донбасом вся Україна, бо Донбас – це Україна. Для нас всі українці рівні: і ті, що тут, і ті, що живуть на окупованій території. Ми – єдина країна", – сказав Зеленський.

      Окремо Зеленський пообіцяв не допустити відключення води на Донбасі та відбудувати міст у Станиці Луганській.

      Що відомо про розведення сил у Станиці Луганській?

      Розведення сил розпочалося 26 червня. В цей день штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. А вже 27 червня в районі Станиці Луганської противник теж завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року. Розведення сил завершилося 30 червня.

      До цього президент Зеленський заявляв, що розведення військ і сил у Станиці Луганській – це перший крок до сталого припинення вогню.

      "Мені здається, це перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню мінського процесу. Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов’язання. Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, але з’явилася крихка надія на початок завершення гарячої фази війни", – сказав він.

      Фактично відразу після цього проросійські бойовики обстріляли санітарний автомобіль українських військових під Водяним, загинули медики. Цю трагедію Зеленський назвав ганебною й підлою спробою зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі.


      Карта окупованих територій Донбасу: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Геращенко невдало потролила прес-службу Зеленського, яка переплутала столицю Канади: фотодоказ
      сьогодні
      12725
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сергій Кривонос: Не так багато людей в Україні розуміють реальну загрозу війни
      сьогодні , 16:01 Сергій Кривонос: Не так багато людей в Україні розуміють реальну загрозу війни
      Євгенія Мазур 854
      Маєток Тимошенко: що відомо про нерухомість незмінної лідерки "Батьківщини"
      сьогодні , 15:31 Маєток Тимошенко: що відомо про нерухомість незмінної лідерки "Батьківщини"
      Наталя Сколоздра 19635
      Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      24 червня , 15:30 Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      875
      5-річчя звільнення Слов'янська та Краматорська: найстрашніші 84 дні війни
      сьогодні , 15:00 5-річчя звільнення Слов'янська та Краматорська: найстрашніші 84 дні війни
      Блог Соцмережі 406
      Які шанси на звільнення українських моряків з полону: інтерв'ю з адвокатом Миколою Полозовим
      сьогодні , 14:10 Які шанси на звільнення українських моряків з полону: інтерв'ю з адвокатом Миколою Полозовим
      Наталя Боднар 775
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук