Просили бути справедливим: харківський суддя поскаржився у Вищу раду правосуддя

Суддя Другого апеляційного адміністративного суду Харкова Віталій Калиновський поскаржився на лист, який 5 жовтня прийшов його донці. Мовилося про повідомлення, де просили бути справедливим у своєму рішенні.

Служитель Феміди вважає, що таким чином намагалися вплинути на його діяльність. Про це повідомили на сайті Вищої ради правосуддя, куди звернувся Калиновський.

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Справа стосувалася СБУ

Суддя написав у заяві, що розглядає справу про відновлення на посаді, в якій відповідачем виступає Управління СБУ Полтавщини. На телефон дочки Калиновського надійшло повідомлення у якому містилися звинувачення на адресу силовиків і глави суду Геннадія Бершова.

Прошу вас донести до Калинівського В.А. моє прохання: залишатися вірними судової присяги й професійному обов'язку. Оскільки поняття честі й справедливості для мене також важливі, як для офіцера, який віддав службі України довгі роки,

– написали в повідомленні.

Також там додали вибачення за таке наполегливе турбування. Мовляв, ціллю звернення є лише прохання про справедливість.

Зверніть увагу! Відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", служитель Феміди був зобов’язаний написати цю заяву. Оскільки це справді вважається втручанням у професійну діяльність. Це правило поширюється на будь-які повідомлення, де згадуються судові процеси.

Схожий випадок раніше

18 травня повідомили, що суддя Чугуївського міського суду на Харківщині поскаржився на СМС. У тому листі його звинувачували в корупції.

Служитель Феміди розцінив це, як приховану погрозу. Також суддя розповів, що йому намагалися спершу зателефонувати, проте він не брав слухавку.