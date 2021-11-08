Інцидент стався ввечері 7 листопада. Чоловікові не сподобалося, що йому зробили зауваження через маску. На щастя, ніхто не постраждав.

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Не хотів вдягати маску

Покупець категорично відмовлявся вдягати маску та дістав пістолет. Чоловіка затримали співробітники охорони, а на місце інциденту викликали поліцію.

Порушником виявився місцевий житель 1983 року народження. Його затримали, а зброю вилучили. Пістолет виявився пневматичним.

Скандали через маску

Водій служби таксі підібрав трьох пасажирів, які сіли у машину без маски. Тому він зробив клієнтам зауваження та попросив їх надіти маску. Ті відреагували дуже агресивно і жорстоко побили чоловіка.

На головному вокзалі у Львові поліцейські намагалися затримати начальницю поїзда Лисичанськ – Ужгород за неправильно вдягнену маску. Жінка відмовлялася показувати свої документи, щоб правоохоронці склали на неї постанову. Конфлікт завершився тим, що потяг відправився за графіком і поліцейські вискочили з вагона.