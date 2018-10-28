Популярна блогерка К'яра Ферраньї приміряла традиційний марокканський одяг: яскраві фото

Відома італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка напередодні приголомшила світ своїм гучним та вишуканим весіллям з репером Fedez, відправилася у Марокко.

Про це К'яра розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram і опублікувала нові знімки з подорожі.

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Блогерка поїхала відпочивати у місто Марракеш з друзями і родичами, щоправда, без чоловіка і їхнього 7-місячного сина Лео.

Так, ікона стилю К'яра вирішила приміряти традиційний марокканський одяг.

"Марокканський кафтан на вечерю", – прокоментувала свій знімок Ферраньї.



К'яра Ферраньї / Instagram



​К'яра Ферраньї / Instagram



​К'яра Ферраньї / Instagram

Відпочиває зірка, зокрема, зі своїми сестрами – Валентиною і Франческою, які також підкорюють соціальні мережі.