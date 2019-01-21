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      Популярна фізична вправа виявилася небезпечною для здоров'я

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      Скручування небезпечне для хребта
      Скручування небезпечне для хребта / pixabay.com

      Одна з найпопулярніших фізичних вправ – скручування – виявилася травмонебезпечною, ніж інші. Більше третини людей, які "качають прес", потрапляють до лікарні.

      Про це пише Daily Mail з посиланням на лікарів і дослідження. 

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      Зазначається, що скручування може привести до важких травм, через які пацієнти взагалі на якийсь час можуть втратити здатність рухатися.

      Йдеться переважно про пошкодження хребта в поперекової області: напружені і дуже спазмовані м'язи можуть підтягнути поперек вперед, а таз в той же час вивернути назад, що і викликає досить болючу травму.

      Стійка корисніша для пресу
      Планка – ефективніше тренування для м'язів живота 

      Лікарі радять замінити скручування на планку, яка теж допомагає привести м'язи живота в форму. При цій вправі хребет знаходиться в природному положенні і є ефективнішою. Так вже займаються в американській армії: у 2015 році там відмовилися від скручувань і перейшли на безпечніші планки.

      Тим, хто все ж хоче "качати прес", лікарі рекомендують використовувати гімнастичну кулю – вона може знизити ризик отримання травми.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Спорт Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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