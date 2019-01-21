Популярна фізична вправа виявилася небезпечною для здоров'я

Одна з найпопулярніших фізичних вправ – скручування – виявилася травмонебезпечною, ніж інші. Більше третини людей, які "качають прес", потрапляють до лікарні.

Про це пише Daily Mail з посиланням на лікарів і дослідження.

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Зазначається, що скручування може привести до важких травм, через які пацієнти взагалі на якийсь час можуть втратити здатність рухатися.

Йдеться переважно про пошкодження хребта в поперекової області: напружені і дуже спазмовані м'язи можуть підтягнути поперек вперед, а таз в той же час вивернути назад, що і викликає досить болючу травму.



Планка – ефективніше тренування для м'язів живота

Лікарі радять замінити скручування на планку, яка теж допомагає привести м'язи живота в форму. При цій вправі хребет знаходиться в природному положенні і є ефективнішою. Так вже займаються в американській армії: у 2015 році там відмовилися від скручувань і перейшли на безпечніші планки.

Тим, хто все ж хоче "качати прес", лікарі рекомендують використовувати гімнастичну кулю – вона може знизити ризик отримання травми.

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