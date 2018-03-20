16:36
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-7°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Популярна гра PUBG офіційно вийшла на Android та iOS

235
PUBG доступна на мобільних телефонах
PUBG доступна на мобільних телефонах / Google Play

Відома гра PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, що наробила багато шуму в 2017 році, тепер доступна і на мобільних пристроях під керуванням Android та iOS.

Розповідає itc.ua.

Найбільш популярна гра у жанрі battle royal стала доступною для мобільних пристроїв ще раніше, але тільки для гравців з Китаю. Минулого тижня PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS mobile з'явилась у канадському розділі Google Play, одразу після головного конкурента – Fortnite Battle Royal.

Читайте також: У Google Play тепер можна "спробувати" ігри не встановлюючи їх на телефон

Мобільна версія гри зберігає суть пк-версії: гравці висаджуються на територію 8х8км і здобувають собі обладнання, після чого розпочинається "королівська битва". Розробкою мобільної версії гри займається китайська компанія Tencent, яка володіє Riot Games, що розробляють іншу популярну мультиплеєрну гру, але в жанрі MOBA – League of Legends.

Гра сама рекомендує оптимальні налаштування графіки

Налаштування графіки в PUBG mobile

Керування в PUBG mobile

Скріншот PUBG mobile

Геймплей мобільної версії PUBG

Варто відзначити, що в Google Play гра є безкоштовною, в той час як пк-геймерам доведеться заплатити 474грн у Steam.

Теги: Техно Смартфон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Савченко назвала всього одну умову, за якої б не підірвала Верховну Раду
сьогодні, 16:21 Савченко назвала всього одну умову, за якої б не підірвала Верховну Раду
320
Розслідування вбивства російського бізнесмена у Лондоні: поліція сповістила нові деталі
сьогодні, 15:53 Розслідування вбивства російського бізнесмена у Лондоні: поліція сповістила нові деталі
728
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук