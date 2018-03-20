Популярна гра PUBG офіційно вийшла на Android та iOS

Відома гра PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, що наробила багато шуму в 2017 році, тепер доступна і на мобільних пристроях під керуванням Android та iOS.

Розповідає itc.ua.

Найбільш популярна гра у жанрі battle royal стала доступною для мобільних пристроїв ще раніше, але тільки для гравців з Китаю. Минулого тижня PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS mobile з'явилась у канадському розділі Google Play, одразу після головного конкурента – Fortnite Battle Royal.

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Мобільна версія гри зберігає суть пк-версії: гравці висаджуються на територію 8х8км і здобувають собі обладнання, після чого розпочинається "королівська битва". Розробкою мобільної версії гри займається китайська компанія Tencent, яка володіє Riot Games, що розробляють іншу популярну мультиплеєрну гру, але в жанрі MOBA – League of Legends.

Гра сама рекомендує оптимальні налаштування графіки

Керування в PUBG mobile

Геймплей мобільної версії PUBG

Варто відзначити, що в Google Play гра є безкоштовною, в той час як пк-геймерам доведеться заплатити 474грн у Steam.