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Популярна індійська спеція знижує ризик розвитку діабету

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Куркума знижує ризик розвитку діабету
Куркума знижує ризик розвитку діабету / fountravel

Індійська спеція куркума з давніх часів застосовувалася у медицині для загоєння ран, зменшення болю і ознак запалення. Та як з'ясувалося, це не всі цілющі властивості спеції.

Ендокринологи з Центру Діабету Наомі Беррі при Університеті Колумбії провели нові дослідження щодо властивостей куркуми, передає "Країна здоров'я".

Результати показали, що додавання спеції в раціон харчування лабораторних мишей зробило тварин більш стійкими до розвитку діабету.

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У піддослідних гризунів значно зменшилися процеси запалення у жировій тканині та печінці. Антиоксидантний компонент рослини куркумін нормалізує вироблення інсуліну, запобігаючи тим самим діабету.

Тож, принаймні 12 грамів індійської спеції на добу не зашкодять організму і вбережуть від діабету. А ще вона сприяє зниженню маси тіла, попри калорійність їжі.

Куркума

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Теги: Лікування Здоров'я Діабет Профілактика захворювань Народна медицина Медицина
Джерело: 24 Канал
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