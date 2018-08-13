Популярна кето-дієта може викликати небезпечну хворобу

Швейцарські дослідники назвали неочікувану шкоду популярної кетогенної або ж низьковуглеводної дієти.

Про це йдеться в дослідженні вчених зі швейцарської Вищої технічної школи в Цюріху і Дитячого університетського госпіталю Цюріха, пише MedicalXpress.

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Кетогенна дієта вважається корисною для здоров'я та ефективною для тих, хто хоче скинути зайву вагу. Вона популярна тим, що містить невелику кількість вуглеводів та велику кількість жирів.



Кето-дієта

Вчені провели експеримент на мишах, у ході якого одній групі гризунів давали корм з високим вмістом жирів і вуглеводів, а другу групу годували відповідно до вимог кетогенної дієти. З'ясувалося, що у всіх піддослідних гризунів сповільнилося обмін речовин, а також збільшилася кількість цукру в печінці і м'язах.

Тим часом, через кетогенну дієту, печінку через кілька днів починає інакше реагувати на інсулін, що виробляється підшлунковою залозою. Це може призвести до загального підвищення рівня глюкози в крові і до зниження чутливості клітин організму до інсуліну.

Це говорить про ризики розвитку діабету другого типу.



Кето-дієта може викликати діабет



Автори дослідження запевняють, що низька кількість вуглеводів в раціоні призводить до діабету другого типу. Таким чином, попри те, що кетогенна дієта вважається корисною, вона може негативно позначитися на здоров'ї.

Що таке діабет 2 типу? Це хронічне захворювання, яке характеризується порушенням обміну речовин. Результатом патологічних змін є збільшення вмісту в крові глюкози (гіперглікемія), що відбувається внаслідок нестачі вироблення інсуліну.