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Популярна кето-дієта може викликати небезпечну хворобу

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Кето-дієта може викликати діабет
Кето-дієта може викликати діабет / dietdoctor.com

Швейцарські дослідники назвали неочікувану шкоду популярної кетогенної або ж низьковуглеводної дієти.

Про це йдеться в дослідженні вчених зі швейцарської Вищої технічної школи в Цюріху і Дитячого університетського госпіталю Цюріха, пише MedicalXpress.

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Кетогенна дієта вважається корисною для здоров'я та ефективною для тих, хто хоче скинути зайву вагу. Вона популярна тим, що містить невелику кількість вуглеводів та велику кількість жирів.

Кето-дієта
Кето-дієта

Вчені провели експеримент на мишах, у ході якого одній групі гризунів давали корм з високим вмістом жирів і вуглеводів, а другу групу годували відповідно до вимог кетогенної дієти. З'ясувалося, що у всіх піддослідних гризунів сповільнилося обмін речовин, а також збільшилася кількість цукру в печінці і м'язах.

Тим часом, через кетогенну дієту, печінку через кілька днів починає інакше реагувати на інсулін, що виробляється підшлунковою залозою. Це може призвести до загального підвищення рівня глюкози в крові і до зниження чутливості клітин організму до інсуліну.

Це говорить про ризики розвитку діабету другого типу.

Кето-дієта може викликати діабет
Кето-дієта може викликати діабет

Автори дослідження запевняють, що низька кількість вуглеводів в раціоні призводить до діабету другого типу. Таким чином, попри те, що кетогенна дієта вважається корисною, вона може негативно позначитися на здоров'ї.

Що таке діабет 2 типу? Це хронічне захворювання, яке характеризується порушенням обміну речовин. Результатом патологічних змін є збільшення вмісту в крові глюкози (гіперглікемія), що відбувається внаслідок нестачі вироблення інсуліну.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Лікування Діабет
Джерело: 24 Канал
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