Популярна модель Белла Хадід розповіла про свої підліткові комплекси

Знаменитою манекенницею Беллою Хадід захоплюється весь світ, а її ім'я перебуває у списку високооплачуваних моделей. Водночас зірка бачить у своїй зовнішності недоліки, якими поділилась з прихильниками.

Про це повідомляє журнал Viva.

Складно уявити, що знаменитості, які щодня публікують фото і не соромляться позувати перед десятками камер, мали якісь комплекси. Однак 21-річна манекенниця Белла Хадід зізналась, що у підлітковому віці була не задоволена своїми бровами та завжди соромилась їх демонструвати.

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Я завжди соромилася своїх брів. Вони у мене дійсно дуже тонкі, як і у мого тата. До 15 років я страшенно комплексувала через це,

– розповіла Белла Хадід.

За словами моделі, вона досі не усунула цю проблему в зовнішності. Відтак користується різними косметичними засобами та ретельно підправляє свої брови.

"Якщо природа чогось не дала, завжди можна це виправити", – запевнила Белла Хадід.