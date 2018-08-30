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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Популярна операційна система від Google отримає важливе оновлення

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Google додасть в Chrome OS функцію сканування обличчя
Google додасть в Chrome OS функцію сканування обличчя / The Verge

Компанія Google працює над впровадженням в операційну систему Chrome OS підтримку технології розпізнавання обличь. Згадку нової технології виявили в програмному коді операційки.

Про це повідомляє Android Authority.

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На відміну від ОС Android, яка з коробки пропонує підтримку програмних алгоритмів ідентифікації по обличчю, Chrome OS знадобиться спеціальне обладнання. Ймовірно, таким чином Google планує забезпечити фірмовій платформі більш високий рівень захисту.

Примітно, що код Chrome OS містить згадку технології розпізнавання осіб Face Engine від Intel. Не виключено, що саме вона складе основу майбутніх програмно-апаратних комплексів сканування, що відповідають за ідентифікацію особистості користувачів.


Chrome OS може стати популярнішою за Android

В цілому, враховуючи велику кількість нововведень, які Chrome OS отримала за останній час, складається враження, що Google бачить в ній величезний потенціал. Всього за якийсь рік операційна система, яка за великим рахунком народилася від браузера, стала повноцінним конкурентом Android.

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Теги: Техно Інтернет Chrome OS Google
Джерело: 24 Канал
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