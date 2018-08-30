Популярна операційна система від Google отримає важливе оновлення

Компанія Google працює над впровадженням в операційну систему Chrome OS підтримку технології розпізнавання обличь. Згадку нової технології виявили в програмному коді операційки.

Про це повідомляє Android Authority.

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На відміну від ОС Android, яка з коробки пропонує підтримку програмних алгоритмів ідентифікації по обличчю, Chrome OS знадобиться спеціальне обладнання. Ймовірно, таким чином Google планує забезпечити фірмовій платформі більш високий рівень захисту.

Примітно, що код Chrome OS містить згадку технології розпізнавання осіб Face Engine від Intel. Не виключено, що саме вона складе основу майбутніх програмно-апаратних комплексів сканування, що відповідають за ідентифікацію особистості користувачів.



Chrome OS може стати популярнішою за Android

В цілому, враховуючи велику кількість нововведень, які Chrome OS отримала за останній час, складається враження, що Google бачить в ній величезний потенціал. Всього за якийсь рік операційна система, яка за великим рахунком народилася від браузера, стала повноцінним конкурентом Android.

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