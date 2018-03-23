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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Популярна російська співачка, що народилася у Києві, влаштувала сутичку в літаку, – ЗМІ

1043 Читать новость на русском
Любов Успенська
Любов Успенська / Соцмережі

Відому радянську та російську співачку Любов Успенську зняли з рейсу Москва – Омськ через те, що вона на борту літака стала героїнею гучного скандалу, оскільки влаштувала перепалку та сутичку зі стюардесою.

Як повідомляє російське видання "Народні новини", виконавиця не захотіла розлучитися з улюбленим собакою навіть під час польоту та відмовилася підкорятися вимогам бортпровідниці.

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Підкреслюється, що за правилами авіаперевезень, тварин слід перевозити у спеціальних клітках, однак Успенська відмовилася виконувати такі вимоги з бортпровідниці.

У підсумку спалахнула сутичка: співачка відштовхнула співробітницю екіпажу.

Відтак, екіпажу довелося викликати поліцейських, які не дозволили виконавиці полетіти.

Пізніше стало відомо, що Успенській все ж вдалося полетіти до Омська після того, як вона помінялва квитки в аеропорту на інший рейс.

До слова, співачка у коментарі одному із російських телеканалів оприлюднила свою версію подій. Так, за її словами, вона зайшла в літак, але дорогу їй перегородила бортпровідниця, як зажадала помістити собаку в переноску.

У нас сумочка була в руках, тільки треба було її відкрити, а вона не давала цього зробити. Таку поведінку я вважаю нетактовною, тому мій директор попросив інших членів екіпажу замінити співробітницю під час обслуговування в бізнес-класі, але та пішла до командира екіпажу. Після цього мене і зняли з рейсу,
– зазначила "зірка".

Водночас Успенська припустила, що інцидент трапився через те, що вона попросила поміняти бортпровідницю.

Хто така Любов Успеньска? Це радянська, російська та американська співачка, виконавиця міських романсів і російського шансону. Багаторазова володарка премії "Шансон року". Народилася в 1954 році у Києві. З початку 1990-х років живе в Москві та виступає з концертами в Росії.

Теги: Новини Росії Музика Скандал LifeStyle авіація
Джерело: 24 Канал
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