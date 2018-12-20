Популярна їжа збільшує ризик депресії на 40%

Британські вчені з Міського університету Манчестера зробили висновок, що вживання фаст-фуду підвищує ризик розвитку депресії на 40%.

Про це йдеться на порталі MedicalXpress.

Читайте також: Які продукти покращать емоційне здоров’я

У дослідженні вчені провели аналіз 11 експериментів, які присвячені пошуку зв'язку між депресією і вживанням їжі, що сприяє запальним процесам.

Загалом у всіх дослідження взяли участь 100 тисяч людей віком від 16 до 72 років.

Усі учасники заповнювали анкету з метою визначення їх раціону харчування. Кожному учаснику присвоїли певний дієтичний індекс запалення, що показує, яку частку в його раціоні становить нездорова їжа.

Експеримент показав, що прихильники фаст-фуду та іншої шкідливої їжі з великою кількістю вуглеводів і жирів в 1,4 раза частіше страждали від депресії або схожих симптомів. Такі ризики не залежали від статі чи віку.

Для зменшення ризику розвитку психічних розладів вчені радять вживати їжу, яка багата клітковиною та корисними речовинами. А не фаст-фуд.

Висновок вчених: вживання фаст-фуду збільшує ризик розвитку депресії на 40%.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.