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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Популярна серед українок операція провокує рак

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      Грудні імпланти можуть викликати рак
      Грудні імпланти можуть викликати рак / bust.doctor

      Популярні текстуровані імпланти фірми Allergan, Plc не так безпечні, як здаються. Збільшення грудей з їх допомогою викликає рідкісний тип раку – анапластичну великоклітинну лімфому.

      Про це повідомляє ТСН.

      Читайте також: Вчені починають вакцинувати людей від усіх видів раку

      Нині імпланти вже відкликають з Євросоюзу, а Французьке національне агентство з безпеки лікарських засобів призупинило продаж. Відзначимо, саме ці імпланти часто використовують українські пластичні хірурги. Але наші медики не готові від них відмовитися.


      ЄС відкликав ці імпланти

      "Якщо брати за ціною, то це найдорожчий імплант. Звичайно, пацієнти хочуть найдорожчі імпланти. Пара анатомічних – більше тисячі доларів", – пояснив пластичний хірург Едгар Камінський.

      Україна, США та інші країни не планують забороняти імпланти.

      "Цю текстуру використовують дуже багато фірм. Тому якщо ми говоримо, що вона щось робить погане, ми повинні відкликати, заборонити всі імпланти з такою формою", – пояснив Камінський.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Онкозахворювання Лікування
      Джерело: 24 Канал
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