Популярна серед українок операція провокує рак

Популярні текстуровані імпланти фірми Allergan, Plc не так безпечні, як здаються. Збільшення грудей з їх допомогою викликає рідкісний тип раку – анапластичну великоклітинну лімфому.

Про це повідомляє ТСН.

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Нині імпланти вже відкликають з Євросоюзу, а Французьке національне агентство з безпеки лікарських засобів призупинило продаж. Відзначимо, саме ці імпланти часто використовують українські пластичні хірурги. Але наші медики не готові від них відмовитися.



ЄС відкликав ці імпланти

"Якщо брати за ціною, то це найдорожчий імплант. Звичайно, пацієнти хочуть найдорожчі імпланти. Пара анатомічних – більше тисячі доларів", – пояснив пластичний хірург Едгар Камінський.

Україна, США та інші країни не планують забороняти імпланти.

"Цю текстуру використовують дуже багато фірм. Тому якщо ми говоримо, що вона щось робить погане, ми повинні відкликати, заборонити всі імпланти з такою формою", – пояснив Камінський.

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