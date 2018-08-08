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Популярні добавки можуть бути небезпечними, – науковці

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Пробіотики можуть бути небезпечними
Пробіотики можуть бути небезпечними / steinberg-bryantdressage.com

Американські вчені встановили зв'язок між вживанням пробіотиків і когнітивними порушеннями у людей.

В експерименті взяли участь 38 осіб зі здуттям живота і газами в кишківнику, пише Science Daily.

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У 30 з них зафіксували симптоми помутніння свідомості.

Експерти перевірили, чи є зв'язок між вживанням пробіотиків та надлишковим ростом бактерій. Останнє виявляли з підпомогою дихального тесту з глюкозою, а також аспірації вмісту дванадцятипалої кишки.

Таким чином, вчені зафіксували, що у 68% людей з помутнінням свідомості спостерігався синдром надлишкового бактеріального зростання. Збільшення кислотності сечі через присутність молочної кислоти спостерігалося у людей з когнітивними порушеннями.

Пробіотики можуть бути небезпечними
Пробіотики можуть бути небезпечними​

А от після того, як люди припинили вживання пробіотиків, симптоми помутніння свідомості і шлунково-кишкові розлади зменшилися на 23%.

До слова, часто пробіотики можуть плутати з пребіотиками, проте це не одне і те ж саме. Хоча вони мають життєво важливе значення для здоров’я людини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування дослідження Шлунково-кишковий тракт Психологія Ліки Медицина
Джерело: 24 Канал
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