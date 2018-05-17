Популярні ліки провокують ускладнення при циститі

Вчені з Норвегії дослідили, що вживання таких ліків як ібупрофен може ускладнити стан людини, яка страждає на цистит.

Науковці дослідили майже 400 жінок віком від 18 до 60 років. Які страждали на цистит, пише Daily Mail.

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181 жінка вживала ібупрофен, інші – антибіотики. Всі ці ліки давали досліджуваним в однакових капсулах впродовж 3 днів тричі на день. 74% пацієнтів, які вживали антибіотики, відчули помітне покращення стану здоров’я. У іншій групі цей показник сягнув 36%.

Більша третина жінок, які вживали ібупрофен, не вилікувалися від недуги і змушені були ще раз звернутися по допомогу до лікаря. Цей показник у групі, яка вживала антибіотики, сягнув 10%.

Окрім цього, у жінок, які вживали ібупрофен, з’явилася важка інфекція сечових шляхів, а також інфекція нирок. 5 осіб госпіталізували до лікарні.

До слова, в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що сидіння на холодній поверхні не призводить до запалення сечового міхура (циститу).