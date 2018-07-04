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Популярні ліки захищають мозок від проявів хвороби Альцгеймера

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Аспирін захищає мозок від проявів хвороби Альцгеймера
Аспирін захищає мозок від проявів хвороби Альцгеймера / peyronies-treatment.com

Вчені з США провели дослідження і встановили, що аспірин здатний посилювати процеси, які перешкоджають виникненню амілоїдних бляшок в мозку.

Все тому, що скупчення пептидів бета-амілоїд пов’язане з хворобою Альцгеймера, пише журнал Journal of Neuroscience.

Читайте також: Як проявляється хвороба Альцгеймера: основні симптоми

Науковці пояснили це тим, що аспірин сприяє активності лізосом – клітинних органоїдів, що містять різні ферменти.

Лізосоми допомагають клітині перетравлювати захоплені поживні речовини і знищувати непотрібні внутрішні структури. Також лізосоми можуть розчиняти деякі зовнішні елементи, в тому числі перешкоджати появі амілоїдних бляшок.

Метод випробували на спеціальній генетичній лінії мишей 5XFAD, оскільки вони здатні швидко накопичувати основи амілоїдних бляшок. Гризуни отримувати впродовж місяця аспірин у малих дозах. Дослідження показало, що у мозку мишей зменшилася кількість бляшок.

До слова, лікар-невролог Олексій Сіделковскій назвав умови, які зможуть знизити ризик виникнення хвороби Альцгеймера або уповільнити її.

Що таке хвороба Альцгеймера? це захворювання, яке виникає у людей у похилому ​​віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно - вона потребує постійного нагляду, допомоги з боку.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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