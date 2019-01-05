Популярні напої можуть спричинити панічні атаки

Американські вчені з Університету Аризони виявили, що такі звичні для людини напої як чай і кава можуть загострити симптоми тривожності аж до панічних атак.

Про це пише портал Food News.

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Науковці виявили, що вживання великої кількості чаю або кави підвищує рівень адреналіну, норадреналіну і кортизолу в крові.

Ці гормони можуть спричинити нервозність навіть у тих, хто не має проблем з психічним здоров’ям. А у разі, якщо людина схильна до тривожних станів, це може призвести до панічних атак.

Щоб попередити такі небезпечні стани, необхідно вживати продукти, які містять амінокислоту триптофан. Низький рівень цієї речовини сприяє вироблення серотоніну, який призводить до депресії, безсоння, занепокоєння і інших розладів психіки.

Амінокислота триптофан міститься в рибі, крабах, шпинаті, вівсі, яйцях, бананах, насінні гарбуза і кунжуті.

Знизити рівень тривожності можуть продукти, які містять антиоксиданти та цинк. Серед них – кефір, квашена капуста, овочі (артишоки, буряк, броколі), фрукти, горіхи пекан і волоські горіхи, солоні огірки, квасолю, куркума і імбир, яловичина, печінка, устриці.



Горіх пекан знизить рівень тривожності

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