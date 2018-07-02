Популярні напої значно підвищують артеріальний тиск у чоловіків

Часте вживання алкоголю у великих кількостях може підвищити артеріальний тиск у чоловіків.

Вживання спиртних напоїв пов’язують з підвищеним рівнем холестерину, пише Journal of American Heart Association.

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Загалом у дослідження взяли участь понад 5 тисяч американців віком від 18 до 45 років. У вибірку не потрапили ті люди, які мали серцево-судинні хвороби.

Дослідники з'ясували, що серед чоловіків, які зловживають алкоголем, рівень систолічного (верхнього показника) тиску вищий (121,8 мм ртутного стовпчика), ніж у їх однолітків-непитущих (117,5 мм ртутного стовпчика) і тих, хто п'є багато алкоголю від 1 до 12 разів на рік (119 мм ртутного стовпчика).

Ті, хто частіше випивав, відрізнялися підвищеним рівнем холестерину в крові (від 7 до 10 міліграмів на децилітр більше, ніж ті, хто не п’є алкоголь). Вчені не знайшли таку залежність у жінок.

Висновок дослідників такий: зниження частого споживання алкоголю у великих кількостях в молодому віці - хороший спосіб профілактики серцево-судинних захворювань.

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