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Популярні продукти здатні викликати манію

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Хот-доги здатні викликати манію
Хот-доги здатні викликати манію / thepinsta.com

Американські вчені провели дослідження і встановили, що нітрати, які часто використовують для консервування м’яса у таких продуктах як сосиски для хот-догів, в’яленої яловичини, ковбаси салямі тощо, можуть викликати манію.

Науковці Фонду медицини Джона Хопкінса зібрали дані понад тисячі людей віком від 18 до 65 років з психічними розладами і без них у період з 2007 по 2017 роки, пише Newsweek.

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Таким чином дослідники встановили, що люди, яких госпіталізували з манією, у 3,5 раза частіше вживали консервоване м’ясо незадовго до загострення проблем у порівнянні з людьми із групи без психічних розладів.

via GIPHY

Проте риба чи необроблене м’ясо, виявилися ніяк не пов’язаними з манією.

Щоб встановити точність результатів науковці годували пацюків нітратами. Ознаки гіперактивності та розладів сну демонстрували ті гризуни, які вживали нітрати у порівнянні з тими пацюками, які не отримували їх. При заміні консервованого м’яса без нітратів, поведінка тварин не змінилася.

via GIPHY

Результати експерименту також підтвердилися, коли пацюкам давали дозу нітратів, яка дорівнює тій, що міститься у хотдогах.

Що таке манія? Це стан людини, при якому спостерігається зміна настрою, енергійність і збудження, він здатний зберігатися від кількох тижнів до кількох місяців і характерний для людей, які страждають від біполярного розладу чи шизоафектного розладу.

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Теги: Психологія Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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