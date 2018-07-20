Популярні продукти здатні викликати манію

Американські вчені провели дослідження і встановили, що нітрати, які часто використовують для консервування м’яса у таких продуктах як сосиски для хот-догів, в’яленої яловичини, ковбаси салямі тощо, можуть викликати манію.

Науковці Фонду медицини Джона Хопкінса зібрали дані понад тисячі людей віком від 18 до 65 років з психічними розладами і без них у період з 2007 по 2017 роки, пише Newsweek.

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Таким чином дослідники встановили, що люди, яких госпіталізували з манією, у 3,5 раза частіше вживали консервоване м’ясо незадовго до загострення проблем у порівнянні з людьми із групи без психічних розладів.

Проте риба чи необроблене м’ясо, виявилися ніяк не пов’язаними з манією.

Щоб встановити точність результатів науковці годували пацюків нітратами. Ознаки гіперактивності та розладів сну демонстрували ті гризуни, які вживали нітрати у порівнянні з тими пацюками, які не отримували їх. При заміні консервованого м’яса без нітратів, поведінка тварин не змінилася.

Результати експерименту також підтвердилися, коли пацюкам давали дозу нітратів, яка дорівнює тій, що міститься у хотдогах.

Що таке манія? Це стан людини, при якому спостерігається зміна настрою, енергійність і збудження, він здатний зберігатися від кількох тижнів до кількох місяців і характерний для людей, які страждають від біполярного розладу чи шизоафектного розладу.