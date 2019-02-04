Популярні товари можуть містити наночастинки, що сприяють швидкому поширенню раку

Науковці з Національного університету Сінгапуру виявили, що наночастинки, які містяться у оброблених харчових продуктах, харчових додатках, споживчних товарах, зокрема, сонцезахисних кремах, і ліках, можуть сприяти поширенню особливо небезпечної форми раку.

Експерти з’ясували, що наночастки, на основі яких створюють засоби боротьби проти пухлин, можуть навпаки – прискорити формування метастазів, пише Phys.org.

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Метастаз – що це? Це переміщення ракових клітин або мікроорганізмів з первинного вогнища в інше місце в організмі. Процес утворення метастазів називається метастазуванням. Через метастази рак практично не піддається лікуванню.

Вчені провели експерименти з використання культур пухлинних клітин молочної залози. Вони виявили, що частинки, які зроблені з золота, діоксиду титану, срібла та діоксиду кремнію, сприяють більш легкому проникненню ракових клітин в кровоносні судини.

Феномен, який назвали NanoEL (англ. Nanomaterials induced endothelial leakiness), прискорює поширення онкоклітин в інші тканини і органи, які в іншому випадку могли бути недоступними для злоякісних новоутворень.

Дослідники переконані, що результати цього експерименту повинні враховуватися при розробці нових методів терапії раку на основі наночасток. Проте навіть при відсутності такого лікування пацієнти можуть піддаватися впливу наночастинок, що містяться в харчових продуктах, що ускладнює боротьбу з пухлинами.



Обороблені харчові продукти можуть містити небезпечні наночастинки

За словами вчених, NanoEL сприяє легшому поширенню ліків в уражені тканини. Наприклад, при фіброзі печінки виникають безліч рубців, які зменшують кількість поживних речовин, що надходять через судини. Наразі фахівці працюють над відновлення кровотоку за допомогою наночастинок.

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