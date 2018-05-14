Популярність – за будь-яку ціну: у кого з вітчизняних політиків та зірок найбільше ботів: відео

Українські політики купують штучних підписників у соцмережі Twitter. Аналітичний центр TEXTY провів власне дослідження і виявив нечесних користувачів мережі.

Знаменитості використовують соцмережу Twitter, щоб виглядати популярнішими. У цьому їм допомагають фейкові підписники, тобто боти. Аналітичний центр TEXTY перевірив акаунти зірок на сліди ботів. На графіках добре помітна різниця між Twitter-аккаунтами Арсена Авакова, який виявився "чистим" та аккаунтом скандального кума Путіна Віктора Медведчука.

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А от Twitter-аккаунт Порошенко веде чесно. На живих підписників, а їх у гаранта Конституції понад мільйон, вказує хаотичне розшарування точок по площині графіка.

Аккаунт виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун не потрапив до переліку фейкових. Чиновниця сама почистила його, видаливши 10 тисяч ботів. А от Twitter Markusа Hohnerа наздоганяє президентський за кількістю читачів. Але майже всі його підписники – боти, бо Маркус – ботовод, який пропонує свої послуги у мережі: 100 тисяч фолловерів у Twitter можна придбати у нього за 350–700 доларів.

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Виявили Маркусових ботів і у Медведчука. Зірки шоу-бізнесу теж вдаються до обману заради популярності. Найбільше штучних підписників w=в аккаунті співачки Камалії. Їм навіть прізвисько дали – боти на підтанцьовці.

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