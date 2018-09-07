Популярний додаток від Google суттєво оновився

Компанія Google вкотре потішила оновленням своїх сервісів і додатків. Цього разу розробники випустили нову версію Google Photos.

Версія Google Photos 4.0 пропонує повністю перероблений інтерфейс в стилі Material Design 2.0.

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Крім того, розробники додали фірмовий шрифт Google Sans, закруглили кути деяких елементів інтерфейсу, а також змінили кольорову палітру.



Після оновлення Google Photos отримав новий інтерфейс

Також у додатку з'явився новий жест, завдяки якому можна швидко дізнатися всю інформацію про фотографії, щоправда поки він працює не у всіх.

Додамо, що оновлення Google Photos традиційно поширюється через магазин додатків Google Play.



Тепер можна буде легко дізнатися всю інфомацію про ваші світлини

Нагадаємо, наприкінці серпня нові корисні функції отримав додаток для економії трафіку Google Datally. Тепер тут підвищено ефективність роботи, а процес економії став більш непомітним для користувача.