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Популярний додаток від Google суттєво оновився

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Оновлення Google Photos: додаток отримав новий інтерфейс
Оновлення Google Photos: додаток отримав новий інтерфейс / Соцмережі

Компанія Google вкотре потішила оновленням своїх сервісів і додатків. Цього разу розробники випустили нову версію Google Photos.

Версія Google Photos 4.0 пропонує повністю перероблений інтерфейс в стилі Material Design 2.0.

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Крім того, розробники додали фірмовий шрифт Google Sans, закруглили кути деяких елементів інтерфейсу, а також змінили кольорову палітру.

Google, Google Photos, додатки, оновлення, фото
Після оновлення Google Photos отримав новий інтерфейс 

Також у додатку з'явився новий жест, завдяки якому можна швидко дізнатися всю інформацію про фотографії, щоправда поки він працює не у всіх.

Додамо, що оновлення Google Photos традиційно поширюється через магазин додатків Google Play.

Google, Google Photos, додатки, оновлення, фото
Тепер можна буде легко дізнатися всю інфомацію про ваші світлини 

Нагадаємо, наприкінці серпня нові корисні функції отримав додаток для економії трафіку Google Datally. Тепер тут підвищено ефективність роботи, а процес економії став більш непомітним для користувача.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ґаджети Смартфони Техно Додатки Google
Джерело: 24 канал
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