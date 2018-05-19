Популярний фізик припустив, на кого схожі прибульці

Відомий американський фізик Мітіо Каку вважає, що якщо у Сонячній Системі існують інопланетяни, то вони скоріш за все схожі на восьминогів.

Про це пише "Платформа".

Зазначимо, на думку вчених, позаземне життя може існувати на Марсі. Скоріш за все це примітивні одноклітинні організми, на кшталт грибків і бактерій. Окрім того, також життя можливе і в в океанах, які покриті кригою та існують на багатьох супутниках планет. Наприклад, це супутник Юпітера Європа, а також супутник Сатурна Енцелад.

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Як пояснив Каку, це означає, що будь-яке позаземне життя в нашій системі, швидше за все, нагадує водні форми життя на Землі.

Фізик припустив, що при цьому інопланетній цивілізації потрібні були би деякі риси, доступні лише небагатьом видам морських мешканців. Наприклад, пальці, які протистоять один одному, для захоплення речей, хороший зір і здатність спілкуватися. Таким чином, ідеальними кандидатами стали восьминоги.

Цілком можна уявити, як на далекій планеті під впливом різноманітних умов восьминогоподібна істота розвинула мову з щебету та присвистів. Можна навіть уявити, як одного разу в далекому майбутньому еволюційний тиск на Землі змусить восьминога розвинути розум. Можливість існування розумної раси спрутів цілком допустима,

– вважає Каку.