Популярний лоукост Wizz Air підняв ціни щодо багажу

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air підняла вартість послуги пріоритетної посадки. Також авіаперевізник суттєво підняв ціну на реєстрований багаж.

Як пише ресурс Lowcostavia.com.ua, максимальна вартість WIZZ Priority (послуга пріоритетної посадки, що дає можливість взяти з собою в салон два предмети ручної поклажі: 55 x 40 x 23 сантиметрів і 40 х 30 х 20 сантиметрів) тепер становитиме від 5 до 17 євро, хоча раніше це коштувало від 5 до 15 євро.

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Крім того, за новий тип реєстрованого багажу до 10 кілограмів, який було запроваджено у листопаді 2018 року, тепер доведеться викласти від 9 до 27 євро, хоча раніше малий реєстрований багаж у Wizz Air коштував від 7 до 12 євро. Зауважимо, що уіна залежить від напрямку та дати подорожі.

Підняв лоукост ціну і за реєстрований багаж вагою від 20 до 32 кілограмів. Так, мінімальна ціна на багаж вагою до 20 кілограмів зросла від 14 до 15 євро, а на багаж до 32 кілограмів – від 19 до 23 євро. Максимальна ж ціна тепер становитиме 50 – 72 євро.

Водночас, якщо ж ви захочете докупити багаж в аеропорту, то доведеться заплатити фіксовану ціну 55 євро за валізу до 20 кілограмів і 120 євро – за 32 кілограми.

Додамо, що зміни уже набули чинності.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2018 року з’явилась інформація, що Wizz Air має намір відновити діяльність своєї дочірньої компанії "Візз Ейр Україна". Прогнозується, що це станеться у 2019 році.