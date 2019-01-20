00:50
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Популярний лоукост Wizz Air підняв ціни щодо багажу

      958 Читать новость на русском
      Wizz Air підняв ціну на пріоритетну посадку та реєстрований багаж
      Wizz Air підняв ціну на пріоритетну посадку та реєстрований багаж / Соцмережі

      Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air підняла вартість послуги пріоритетної посадки. Також авіаперевізник суттєво підняв ціну на реєстрований багаж.

      Як пише ресурс Lowcostavia.com.ua, максимальна вартість WIZZ Priority (послуга пріоритетної посадки, що дає можливість взяти з собою в салон два предмети ручної поклажі: 55 x 40 x 23 сантиметрів і 40 х 30 х 20 сантиметрів) тепер становитиме від 5 до 17 євро, хоча раніше це коштувало від 5 до 15 євро.

      Читайте також: Популярний лоукост Wizz-Air скасовує один із рейсів в Україні

      Крім того, за новий тип реєстрованого багажу до 10 кілограмів, який було запроваджено у листопаді 2018 року, тепер доведеться викласти від 9 до 27 євро, хоча раніше малий реєстрований багаж у Wizz Air коштував від 7 до 12 євро. Зауважимо, що уіна залежить від напрямку та дати подорожі.

      Підняв лоукост ціну і за реєстрований багаж вагою від 20 до 32 кілограмів. Так, мінімальна ціна на багаж вагою до 20 кілограмів зросла від 14 до 15 євро, а на багаж до 32 кілограмів – від 19 до 23 євро. Максимальна ж ціна тепер становитиме 50 – 72 євро.

      Водночас, якщо ж ви захочете докупити багаж в аеропорту, то доведеться заплатити фіксовану ціну 55 євро за валізу до 20 кілограмів і 120 євро – за 32 кілограми.

      Додамо, що зміни уже набули чинності.

      Нагадаємо, наприкінці листопада 2018 року з’явилась інформація, що Wizz Air має намір відновити діяльність своєї дочірньої компанії "Візз Ейр Україна". Прогнозується, що це станеться у 2019 році.

      Теги: Новини України авіація Wizz Air Гроші
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 20 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      20 січня , 22:05 Чому священники не поспішають до ПЦУ і теракт "на замовлення" в Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1256
      Головні новини 20 січня: нові кандидати у президенти та День пам'яті загиблих "кіборгів"
      20 січня , 22:00 Головні новини 20 січня: нові кандидати у президенти та День пам'яті загиблих "кіборгів"
      Дмитро Гнап 2658
      Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      20 січня , 20:30 Медичні перемоги України: завдяки чому вдалося прибрати мільярди з рук чиновників
      Віталій Шабунін 622
      Найсмішніші меми тижня: "нечисть" у Верховній Раді та президентство Насірова
      20 січня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: "нечисть" у Верховній Раді та президентство Насірова
      6950
      Діяльність "церковних тітушок" МП і гучне вигнання пропагандистки Бойко з РФ – топ-5 відео тижня
      20 січня , 19:30 Діяльність "церковних тітушок" МП і гучне вигнання пропагандистки Бойко з РФ – топ-5 відео тижня
      766
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук