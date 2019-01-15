Популярний лоукост Wizz-Air скасовує один із рейсів в Україні
Угорська авіакомпанія Wizz-Air вирішила призупинити рейси Харків – Лондон. Після 9 лютого 2019 року квитків у цьому напрямку не продаватимуть.
Як зазначили в адміністрації аеропорту Харків, причиною скасування рейсів лоукосту Wizz-Air за напрямком Харків – Лондон є невеликий попит, передає Центр транспортних стратегій.
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Тому на зимовий період авіакомпанія робить паузу для вищезазначеного маршруту, додали представники аеропорту.
До слова, рейс Харків – Лондон від Wizz Air стартував лишень з 13 листопада 2018 року.
Нагадаємо, що польська авіакомпанія LOT скасувала рейс Бидгощ – Київ.Також тимчасово призупинять польоти з Бидгоща до Львова, однак лише до весни.
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