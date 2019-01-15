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      Популярний лоукост Wizz-Air скасовує один із рейсів в Україні

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      Wizz-Air призупинить рейс з Харкова до Лондона
      Wizz-Air призупинить рейс з Харкова до Лондона / ua.news

      Угорська авіакомпанія Wizz-Air вирішила призупинити рейси Харків – Лондон. Після 9 лютого 2019 року квитків у цьому напрямку не продаватимуть.

      Як зазначили в адміністрації аеропорту Харків, причиною скасування рейсів лоукосту Wizz-Air за напрямком Харків – Лондон є невеликий попит, передає Центр транспортних стратегій. 

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      Тому на зимовий період авіакомпанія робить паузу для вищезазначеного маршруту, додали представники аеропорту.

      До слова, рейс Харків – Лондон від Wizz Air стартував лишень з 13 листопада 2018 року.

      Нагадаємо, що польська авіакомпанія LOT скасувала рейс Бидгощ – Київ.Також тимчасово призупинять польоти з Бидгоща  до Львова, однак лише до весни. 

      нові авіарейси в україні:
      Теги: Новини Харкова Новини України Wizz Air Подорожі Лондон авіація
      Джерело: 24 Канал
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