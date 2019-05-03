Популярний лоукостер відкриває новий рейс з України: названо ціни

Починаючи з листопада 2019 року з України за новим напрямком розпочне літати австрійський лоукостер Laudamotion.

За інформацією Центру транспортних стратегій, лоукостер Laudamotion є дочірньою компанією Ryanair.

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Європейський авіаперевізник буде літати з Києва в Штутгарт (Німеччина).

Перельоти здійснюватимуться чотири рази на тиждень:

• кожного понеділка – з Києва о 11:25 та зі Штутгарта о 7:15;

• кожної середи – з Києва о 19:30 та зі Штутгарта о 15:20;

• кожної п'ятниці – з Києва о 11:05 та зі Штутгарта о 6:55;

• кожної неділі – з Києва о 14:30 та зі Штутгарта о 10:20.

Квитки вже можна придбати на офіційному сайті лоукостера. Найдешевший коштує 23,6 євро (700 гривень) в одну сторону.

До слова, 3 травня авіакомпанія Ryanair запустила новий рейс до Ірландії. Рейси Київ – Дублін виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі. Також компанія влаштувала розпродаж одного мільйона квитків зі знижкою 20%.