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      Популярний лоукостер відкриває новий рейс з України: названо ціни

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      Laudamotion відкриває нові рейси з України
      Laudamotion відкриває нові рейси з України / www.gettyimages.in

      Починаючи з листопада 2019 року з України за новим напрямком розпочне літати австрійський лоукостер Laudamotion.

      За інформацією Центру транспортних стратегій, лоукостер Laudamotion є дочірньою компанією Ryanair.

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      Європейський авіаперевізник буде літати з Києва в Штутгарт (Німеччина).

      Перельоти здійснюватимуться чотири рази на тиждень:

      • кожного понеділка – з Києва о 11:25 та зі Штутгарта о 7:15;
      • кожної середи – з Києва о 19:30 та зі Штутгарта о 15:20;
      • кожної п'ятниці – з Києва о 11:05 та зі Штутгарта о 6:55;
      • кожної неділі – з Києва о 14:30 та зі Штутгарта о 10:20.

      Квитки вже можна придбати на офіційному сайті лоукостера. Найдешевший коштує 23,6 євро (700 гривень) в одну сторону.

      До слова, 3 травня авіакомпанія Ryanair запустила новий рейс до Ірландії. Рейси Київ – Дублін виконуватимуться двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі. Також компанія влаштувала розпродаж одного мільйона квитків зі знижкою 20%.

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      Теги: Новини Києва Новини України авіація Ryanair
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