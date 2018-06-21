Популярний напій може регулювати рівень глюкози при діабеті

Швейцарські вчені створили технологію, завдяки якій можна замінити регулярні ін’єкції інсуліну при цукровому діабеті.

Інформацію про розробку опублікували журналі Nature Communications.

При цукровому діабеті порушується взаємодія гормону інсуліну з клітинами тканин людського тіла, це призводить до гіперглікемії – стійкого збільшення вмісту глюкози в крові. Тому рівень глюкози регулюють за допомогою ін'єкцій інсуліну або вживання препаратів, що підсилюють секрецію гормону.

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Технологія передбачає введення підшкірного імплантату, який активізується при потраплянні до організму кофеїну, що міститься у каві та чаї. Новий імплантат містить безліч гелевих капсул, начинених спеціально підготовленими клітинами, які створили на основі тканин людської нирки.

Клітини стимулюють вироблення пептидного гормону ДПП-1 (глюкагоноподобний пептид-1). Одна з функцій цього гормону – посилення секреції інсуліну клітинами підшлункової залози.

Такі клітини забезпечили системою C-STAR (caffeine-stimulated advanced regulators), яка розпізнає невеликі дози кофеїну – наприклад, відповідні середній чашці кави. В її основі лежить одноланцюгове антитіло, яке в присутності кофеїну димеризується. Якщо присутня достатня доза кофеїну – клітини починають виділяти ДПП-1.

Загалом дослідники протестували роботу C-STAR за допомогою 26 різних напоїв. Клітини реагували лише на напої, що містять кофеїн: кока-коли, кави, чорного чаю і енергетиків.

Дослід на мишах, які схильні до діабету, показав, що невеликі дози кави нормалізували рівень глюкози в крові тварин за два тижні.