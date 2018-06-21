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Популярний напій може регулювати рівень глюкози при діабеті

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Кава може регулювати рівень глюкози при діабеті
Кава може регулювати рівень глюкози при діабеті / unsplash.com

Швейцарські вчені створили технологію, завдяки якій можна замінити регулярні ін’єкції інсуліну при цукровому діабеті.

Інформацію про розробку опублікували журналі Nature Communications.

При цукровому діабеті порушується взаємодія гормону інсуліну з клітинами тканин людського тіла, це призводить до гіперглікемії – стійкого збільшення вмісту глюкози в крові. Тому рівень глюкози регулюють за допомогою ін'єкцій інсуліну або вживання препаратів, що підсилюють секрецію гормону.

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Технологія передбачає введення підшкірного імплантату, який активізується при потраплянні до організму кофеїну, що міститься у каві та чаї. Новий імплантат містить безліч гелевих капсул, начинених спеціально підготовленими клітинами, які створили на основі тканин людської нирки.

Клітини стимулюють вироблення пептидного гормону ДПП-1 (глюкагоноподобний пептид-1). Одна з функцій цього гормону – посилення секреції інсуліну клітинами підшлункової залози.

Такі клітини забезпечили системою C-STAR (caffeine-stimulated advanced regulators), яка розпізнає невеликі дози кофеїну – наприклад, відповідні середній чашці кави. В її основі лежить одноланцюгове антитіло, яке в присутності кофеїну димеризується. Якщо присутня достатня доза кофеїну – клітини починають виділяти ДПП-1.

Загалом дослідники протестували роботу C-STAR за допомогою 26 різних напоїв. Клітини реагували лише на напої, що містять кофеїн: кока-коли, кави, чорного чаю і енергетиків.

via GIPHY

Дослід на мишах, які схильні до діабету, показав, що невеликі дози кави нормалізували рівень глюкози в крові тварин за два тижні.

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Теги: Лікування Здоров'я Діабет дослідження
Джерело: 24 Канал
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