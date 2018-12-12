Популярний напій може захистити мозок від старіння

Вчені Медичної школи імені Роберта Вуда Джонсона (США) виявили, що у каві міститься речовина, яка разом з кофеїном здатна загальмувати процес розвитку хвороби Паркінсона та деменції з тільцями Леві (старечого недоумства).

Результати дослідження опубліковані у журнал PNAS.

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Вчені провели низку експериментів з генномодифікованими мишами з хворобою Паркінсона.

Хвороба Паркінсона – що це? Це повільно прогресивне захворювання дегенеративного характеру, яке характеризується виборчим ураженням нейронів головного мозку. Клінічно воно проявляється руховими розладами: гіпокінезією (недостатньою руховою активністю, обмеженням рухів), ригідністю м’язів і тремором, що виникають у спокої.



У мозку руйнуються нейрони, що виробляють нейромедіатор дофамін, через скупчення в них білка альфа-синуклеїну (тільця Леві).

Експерименти над мишами показали, що два компоненти кави – кофеїн і ейкозаніл-5-гідроксітріптамід – можуть діяти як ліки. Разом вони захищають мозок від руйнівного для нього накопичення альфа-синуклеїну.

Миші, яким з народження в їжу додавали дози цих компонентів, через шість місяців демонстрували найкращий результат при проходженні поведінкових тестів, ніж миші з контрольної групи, які не отримували кавової добавки в їжу.

У гризунів, в харчуванні яких були присутні два вищеназваних компоненти кави, в мозку майже не спостерігалося скупчень білка альфа-синуклеїну. При цьому окремо кавові інгредієнти захисного ефекту не проявляли.

Висновок вчених: вживання кави може захистити мозок від нейродегенеративних захворювань (хвороба Паркінсона та деменція з тільцями Леві).

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