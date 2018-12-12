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      Популярний напій може захистити мозок від старіння

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      Кава може захистити мозок від старіння
      Кава може захистити мозок від старіння / unsplash.com

      Вчені Медичної школи імені Роберта Вуда Джонсона (США) виявили, що у каві міститься речовина, яка разом з кофеїном здатна загальмувати процес розвитку хвороби Паркінсона та деменції з тільцями Леві (старечого недоумства).

      Результати дослідження опубліковані у журнал PNAS.

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      Вчені провели низку експериментів з генномодифікованими мишами з хворобою Паркінсона.

       
      Хвороба Паркінсона – що це?
      Це повільно прогресивне захворювання дегенеративного характеру, яке характеризується виборчим ураженням нейронів головного мозку. Клінічно воно проявляється руховими розладами: гіпокінезією (недостатньою руховою активністю, обмеженням рухів), ригідністю м’язів і тремором, що виникають у спокої.

      У мозку руйнуються нейрони, що виробляють нейромедіатор дофамін, через скупчення в них білка альфа-синуклеїну (тільця Леві).

      Експерименти над мишами показали, що два компоненти кави – кофеїн і ейкозаніл-5-гідроксітріптамід – можуть діяти як ліки. Разом вони захищають мозок від руйнівного для нього накопичення альфа-синуклеїну.

      Миші, яким з народження в їжу додавали дози цих компонентів, через шість місяців демонстрували найкращий результат при проходженні поведінкових тестів, ніж миші з контрольної групи, які не отримували кавової добавки в їжу.

      via GIPHY

      У гризунів, в харчуванні яких були присутні два вищеназваних компоненти кави, в мозку майже не спостерігалося скупчень білка альфа-синуклеїну. При цьому окремо кавові інгредієнти захисного ефекту не проявляли.

      Висновок вчених: вживання кави може захистити мозок від нейродегенеративних захворювань (хвороба Паркінсона та деменція з тільцями Леві).

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування дослідження Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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