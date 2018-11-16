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      Популярний напій знижує ризик розвитку діабету 2-го типу

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      Кава знижує ризик розвитку діабету 2-го типу
      Кава знижує ризик розвитку діабету 2-го типу / greatist.com

      Дослідники з Інституту наукової інформації про каву (ISIC) з'ясували, що вживання кави напою сприяє зниженню ризику діабет 2-го типу.

      Про це йдеться на сайті організації.

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      Дослідники провели аналіз 30 досліджень, присвячених зв'язку кави і метаболічних захворювань. У них взяли участь понад мільйон осіб.

       
      Діабет 2-го типу – причини виникнення:
      • гормональні порушення та захворювання;
      • вплив хімічних речовин або ліків;
      • зміна інсулінових рецепторів;
      • хвороби підшлункової залози (пухлина, панкреатит, тощо);
      • синдроми генетичного походження.

      Вчені виявили, що вживання 3-4 чашок кави в день знижує ризик діабету 2-го типу на 25% як у жінок, так і у чоловіків. При цьому сприятливий ефект надає навіть кава без кофеїну.

      via GIPHY

      На думку дослідників, кава володіє протизапальним, антиоксидантним ефектом. Цей напій може впливати на кишкову мікрофлору, а також сприяти спалюванню жиру.

      Включаючи кофеїн, у каві присутні низка корисних речовин – кавова кислота, гідроксикоричні кислоти, трігонеллін (Trigonelline) і дітерпен, кафестол і кахвеол, які мають протизапальну дію.

      Висновок вчених: вживання 3-5 чашок кави щодня знижує ризик розвитку діабету 2-го типу на 25%.

      via GIPHY

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я дослідження Діабет
      Джерело: 24 Канал
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