Популярний напій знижує ризик розвитку діабету 2-го типу
Дослідники з Інституту наукової інформації про каву (ISIC) з'ясували, що вживання кави напою сприяє зниженню ризику діабет 2-го типу.
Про це йдеться на сайті організації.
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Дослідники провели аналіз 30 досліджень, присвячених зв'язку кави і метаболічних захворювань. У них взяли участь понад мільйон осіб.
• вплив хімічних речовин або ліків;
• зміна інсулінових рецепторів;
• хвороби підшлункової залози (пухлина, панкреатит, тощо);
• синдроми генетичного походження.
Вчені виявили, що вживання 3-4 чашок кави в день знижує ризик діабету 2-го типу на 25% як у жінок, так і у чоловіків. При цьому сприятливий ефект надає навіть кава без кофеїну.
На думку дослідників, кава володіє протизапальним, антиоксидантним ефектом. Цей напій може впливати на кишкову мікрофлору, а також сприяти спалюванню жиру.
Включаючи кофеїн, у каві присутні низка корисних речовин – кавова кислота, гідроксикоричні кислоти, трігонеллін (Trigonelline) і дітерпен, кафестол і кахвеол, які мають протизапальну дію.
Висновок вчених: вживання 3-5 чашок кави щодня знижує ризик розвитку діабету 2-го типу на 25%.
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