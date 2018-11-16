Популярний напій знижує ризик розвитку діабету 2-го типу

Дослідники з Інституту наукової інформації про каву (ISIC) з'ясували, що вживання кави напою сприяє зниженню ризику діабет 2-го типу.

Про це йдеться на сайті організації.

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Дослідники провели аналіз 30 досліджень, присвячених зв'язку кави і метаболічних захворювань. У них взяли участь понад мільйон осіб.

Діабет 2-го типу – причини виникнення: • гормональні порушення та захворювання;

• вплив хімічних речовин або ліків;

• зміна інсулінових рецепторів;

• хвороби підшлункової залози (пухлина, панкреатит, тощо);

• синдроми генетичного походження.

Вчені виявили, що вживання 3-4 чашок кави в день знижує ризик діабету 2-го типу на 25% як у жінок, так і у чоловіків. При цьому сприятливий ефект надає навіть кава без кофеїну.

На думку дослідників, кава володіє протизапальним, антиоксидантним ефектом. Цей напій може впливати на кишкову мікрофлору, а також сприяти спалюванню жиру.

Включаючи кофеїн, у каві присутні низка корисних речовин – кавова кислота, гідроксикоричні кислоти, трігонеллін (Trigonelline) і дітерпен, кафестол і кахвеол, які мають протизапальну дію.

Висновок вчених: вживання 3-5 чашок кави щодня знижує ризик розвитку діабету 2-го типу на 25%.

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