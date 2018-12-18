Популярний продукт допоможе схуднути

Канадські вчені провели дослідження та встановили, що вживання макаронів не сприяє набору ваги, а навпаки – вага дещо знижується.

Дослідники з St. Michael's Hospital в Торонто провели аналіз даних 30 контрольованих досліджень, у яких взяли участь 2,5 тисячі людей, пише Science Daily.

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Основним джерелом вуглеводів для учасників були макарони. Усі вони з’їдали 3,3 порції цього продукту на тиждень замість інших вуглеводів. Дослідники зафіксували незначне зниження ваги – 500 грамів за сім днів.

Такий ефект вчені пояснюють тим, що макарони не підвищують рівень цукру в організмі людини у порівнянні з вуглеводними продуктами з високим глікемічним індексом. Тож дослідники вважають, що такий продукт може бути частиною здорової дієти, зокрема гіпоглікемічної.

За переконаннями експертів, макарони не сприяють набору ваги. Натомість вага може збільшуватися через додавання до них жирних соусів та інших калорійних інгредієнтів або ж від великої кількості вуглеводів у раціоні.

Висновок вчених: від макаронів не товстіють, навпаки, можна схуднути.

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