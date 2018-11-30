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      Популярний продукт призводить до артеріальної гіпертензії

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      Популярний продукт призводить до артеріальної гіпертензії
      Популярний продукт призводить до артеріальної гіпертензії / newsnetwork.mayoclinic.org

      Японські вчені з Національного інституту фундаментальної біології встановили, що сіль призводить до розвитку артеріальної гіпертензії.

      Про це пише EurekAlert!.

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      Артеріальна гіпертензія є одним з основних факторів ризику серцево-судинних захворювань у всьому світі і смерті від інсульту і інфаркту. Від підвищеного кров’яного тиску страждають 40% дорослого населення.

       
      Артеріальна гіпертензія – що це?

      Це патологічний стан організму, що проявляється стійким підвищенням артеріального тиску.

      via GIPHY

      Експеримент дослідники провели на мишах.

      Вчені зазначили, що розвитку гіпертензії сприяє вживання кухонної солі. Чим більше в організм людини надходить хлориду натрію, тим більше іонів натрію накопичується в плазмі крові і спинномозкової рідини (лікворі). Це, у свою чергу, призводить до порушення симпатичної нервової системи, яка регулює кровообіг.

      Висновок вчених: вживання солі призводить до розвитку артеріальної гіпертензії.

      Вживання солі призводить до розвитку артеріальної гіпертензії
      Вживання солі призводить до розвитку артеріальної гіпертензії

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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