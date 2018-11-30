Популярний продукт призводить до артеріальної гіпертензії

Японські вчені з Національного інституту фундаментальної біології встановили, що сіль призводить до розвитку артеріальної гіпертензії.

Про це пише EurekAlert!.

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Артеріальна гіпертензія є одним з основних факторів ризику серцево-судинних захворювань у всьому світі і смерті від інсульту і інфаркту. Від підвищеного кров’яного тиску страждають 40% дорослого населення.

Артеріальна гіпертензія – що це? Це патологічний стан організму, що проявляється стійким підвищенням артеріального тиску.

Експеримент дослідники провели на мишах.

Вчені зазначили, що розвитку гіпертензії сприяє вживання кухонної солі. Чим більше в організм людини надходить хлориду натрію, тим більше іонів натрію накопичується в плазмі крові і спинномозкової рідини (лікворі). Це, у свою чергу, призводить до порушення симпатичної нервової системи, яка регулює кровообіг.

Висновок вчених: вживання солі призводить до розвитку артеріальної гіпертензії.



Вживання солі призводить до розвитку артеріальної гіпертензії

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