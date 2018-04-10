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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

KitKat з рубінового шоколаду незабаром з’явиться у одній із країн Європи

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KitKat з рубінового шоколаду незабаром з'явиться у Британії
KitKat з рубінового шоколаду незабаром з'явиться у Британії / The Independent

Найближчим часом жителі Великої Британії першими у Європі зможуть скуштувати один із найпопулярніших у світі кондитерських виробів Kitkat, який буде зроблено з так званого шоколаду "рубі".

Зауважимо, що раніше подібний реліз відбувся у Японії та Південній Кореї, а придбати такий смаколик можна було лише у спеціальних KitKat бутіках, і тепер настала черга Європи, пише The Independent.

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KitKat, ruby, рубі, шоколад, Nestle, Європа, Велика Британія
KitKat Ruby незабаром з'явиться на полицях магазинів у Британії

"Після неймовірного успіху KitKat Ruby в Японії та Південній Кореї, це вперше, коли він буде доступним у знаковому форматі "чотири пальці", і ми впевнені, що рубіновий шоколад KitKat стане неабияким хітом у Великобританія", – зазначив директор з маркетингу концерну Nestle у Великобританії Алекс Гоннела.

KiKat Ruby створив Ясумаса Такагі, а сталося це після того, як корпорація Nestle, яка якраз і володіє брендом KitKat, уклала угоду зі швейцарський шоколадним гігантом Barry Callebaut, що першим почав виробництво кондитерських виробів із рубінових какао-бобів і усю технологію тримає у секреті.

KitKat, ruby, рубі, шоколад, Nestle, Європа, Велика Британія
KitKat Ruby вироблятиметься у форматі "чотири пальці"

Продажі KitKat Ruby стартують у Британії 16 квітня. Крім того, у майбутньому Nestle планує його продавати і в інших країнах Європи та Америки.

Інформація про рубіновий шоколад з’явилася минулоріч, і це було вперше за 80 років, коли створили новий вид шоколаду. До слова, білий шоколад винайшли у 30-х роках XX століття.

Рубіновий шоколад має природній рожевий відтінок, легку кремову структуру, дещо фруктовий смак і зараз створюється без жодних штучних домішок. На думку фахівців, Barry Callebaut використовує для його виробництва неферментоване какао, оскільки необроблені какао-боби мають злегка рожеве забарвлення.

Теги: Великобританія Європа LifeStyle Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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