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00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Популярний телеведучий поділився історією, які він застряг в аеропорту через туроператора

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Сергій Іванов
Сергій Іванов / Соцмережі

Відомий український телеведучий і журналіст Сергій Іванов переконує, що одного разу він став жертвою свавілля одного з українських туроператорів, в результаті чого застряг в аеропорту Єгипта.

Відповідні його слова передає ТСН.

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"У травні 2018 року я вирішив відпочити. Я відпочивав у Єгипті. І чим увінчався мій відпочинок. Після того, як я вже відпочив, я намагався дістатися додому, я мав потрапити на роботу та вийти вчасно, я мав дуже важливий захід. Але коли ми приїхали вже до аеропорту виявилось, що літака немає", – зазначив він.

За словами Іванова, він користувався послугами туроператора JoinUp, і у підсумку літак додому довелось чекати більш ніж півдоби в зоні, де не було створено жодних умов для відпочинку.

"Я вибився взагалі з графіку, і, відповідно, я не отримав жодного відшкодування ані від оператора, ані від авіакомпанії", – переконує представник ЗМІ.

Крім того, ведучий зауважив, що туристів навіть змусили власноруч складати до літака свої валізи.

Нагадаємо, нещодавно через масові затримки чартерних рейсів українські туристи масово не могли повернутись додому із популярних курортних країн, зокрема, з Тунісу, Іспанії, Албанії та Грузії. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, до авіакомпаній-порушників буде вжито жорсткі санкції. 
 

Теги: журналісти авіація відпочинок Єгипет Українські туристи застрягли за кордоном Новини України
Джерело: 24 Канал
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