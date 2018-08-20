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Популярний телевізор Xiaomi Mi TV 4A можна придбати на офіційному сайті: ціна техніки

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Телевізор Xiaomi Mi TV 4A
Телевізор Xiaomi Mi TV 4A / Фото з відкритих джерел

Раніше компанія Xiaomi представила серію телевізорів Mi TV 4A на індійському ринку. Ця лінійка вже отримала величезну популярність. Тож китайська корпорація вирішила запустити продаж техніки на офіційному сайті.

Про це пише prostotech.com.

Так, на офіційному інтернет-магазині компанії Mi.com доступні обидві моделі Mi TV 4A на 32 і 43 дюйми. За 32-дюймову модель Mi TV 4A за ціною Rs. 13999 ($ ​​201), а 43-дюймову модель треба заплатити 22 999 рупій (330 доларів або 9 100 гривень). На цей товар компанія обіцяє стандартну гарантію на один рік, а також пропонує додаткову річну гарантію на функціональну панель.

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Mi TV 4A отримав 4-ядерний процесор Amlogic T962 та ГБ оперативної і 8 ГБ вбудованої пам’яті.

32-дюймовий пристрій має 2 порти USB, 3 порти HDMI, а 43-дюймова модель оснащена 3 портами USB, 3 портами HDMI і портом S/PDIF. Обидва мають порт AV, порт Ethernet, Wi-Fi Connectivity і 3,5-мм аудіороз'єм.

Серія Mi TV 4A також оснащена системою PatchWall, яка пропонує зрозумілий інтерфейс і легкий доступ до більш ніж 500 000+ годинах контенту. 

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Теги: Техно Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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