Популярний у 90-х гурт "Руки вверх" зібрався з концертом до окупованого Криму

Популярний у 90-х роках російський гурт "Руки вверх" планує дати концерт в окупованому Росією Криму. Виступ гурту запланований на 10 серпня в Ялті.

Про це свідчить афіша концертного туру колективу, опублікована на офіційному сайті "Руки вверх".

Зазначимо, що адміністрація "Руки вверх" на афіші вказала, що місто Ялта – це Росія.

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Концерт планується провести в розпал курортного сезону в ялтинському залі "Ювілейний". Квитки на захід коштують від 2 до 4 тисяч рублів (приблизно від 800 до 1700 гривень).



Афіша гурту "Руки вверх"

Хто такі "Руки вверх"? Російський поп-гурт, який прославилася на території країн пострадянського простору завдяки своїм культовим хітам "Крошка моя", "Студент", "18 мне уже", "Он тебя целует" та іншим. Гурт функціонував у складі Сергія Жукова та Олексія Потєхіна з 1996 по 2006 рік, після чого група розпалась. На сьогодні протягом майже 10 років під назвою "Руки вверх" виступає фронтмен і вокаліст Сергій Жуков.