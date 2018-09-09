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Популярний виробник підтвердив дизайн нових iPhone XS: фото

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iPhone
iPhone / unsplash

6,1-дюймовий iPhone 2018 року може отримати подвійну камеру. На це вказує форма чохла для майбутнього смартфона, який вже почали продавати в американській мережі супермаркетів Walmart.

Про це повідомляє Appleinsider.

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Про те, що чохол на фотографії, швидше за все, справжній, свідчить його бренд. Speck є одним зі світових лідерів у сфері виробництва аксесуарів для мобільних пристроїв, що може бути непрямим свідченням його інформованості про зовнішній вигляд майбутніх смартфонів Apple.

В мережі з'явилися фото чохлів на iPhone 2018
В мережі з'явилися фото чохлів на iPhone 2018

Практика показує, що Apple з року в рік розсилає обраним виробникам аксесуарів зразки своїх нових пристроїв. Таким чином в день старту продажів iPhone споживачі можуть придбати не тільки сам смартфон, але і відповідний саме йому чохол, наклейку або захисне скло.

Нові чохли на iPhone 2018  Нові чохли на iPhone 2018
Нові чохли на iPhone 2018

Крім чохла для 6,1-дюймового iPhone, в Walmart представлені аксесуари для моделі з дисплеєм на 6,5 дюймів. Якщо вірити порівняльним знімкам, за габаритами майбутній фаблет Apple буде більше, ніж iPhone X, що в точності співпадає з розмірами iPhone 8 Plus, діагональ екрана якого на цілий дюйм менше.

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Теги: Смартфони Техно iPhone XS Apple
Джерело: 24 Канал
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