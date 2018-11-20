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      Популярний жарознижуючий засіб може бути небезпечним для дітей

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      Негативний вплив парацетамолу на розвиток дітей
      Негативний вплив парацетамолу на розвиток дітей / uk.etcetera.media/

      Згідно з отриманими даними, прийом парацетамолу вагітними жінками може значно вплинути на інтелектуальний розвиток майбутньої дитини.

      Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на дослідження університетів США. 

      Читайте також: Вживання популярних ліків спричиняє астму у дітей

      Прийом парацетамолу майбутніми матерями може знизити інтелект їхніх дітей, а також підвищити ризик розвитку аутизму та синдрому дефіциту уваги і гіперактивності,
      – повідомляють науковці.

      За результатами проведених досліджень, прийняття парацетамолу під час вагітності збільшує ризик розвитку синдрому дефіциту уваги у дитини на 30%, аутизму – на 20%.


      Парацетамол негативно впливає на розвиток дітей

      Щоб прийти до таких висновків, вченим довелося проаналізувати дані 150 тисяч матерів і немовлят. В результаті з'ясувалося, що прийом парацетамолу негативно впливає на гормональний баланс в жіночій матці.

       
      Аутизм – що це?

      Це поширений розлад розвитку нервової системи, коли людина має труднощі у суспільстві, їй важко спілкуватися з іншими людьми.

      Ці люди потребують особливих умов, але правильний підхід до дітей та дорослих з аутизмом дозволяє їм отримати освіту і соціалізуватися, бути повноправними членами суспільства.

      Це не перше дослідження фахівців в даній області. Раніше вже було встановлено, що використання цих ліків під час вагітності значним чином впливає на розвиток мовлення майбутнього малюка: часто, воно проходило повільніше, ніж належить.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Ліки Здорове життя Медицина Діти Лікування
      Джерело: 24 Канал
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