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Популярного блогера жорстоко вбили у власній квартирі

21:42, сьогодні 587 Читать новость на русском
Блогер Михайло Кирияк – The Natakorn
Блогер Михайло Кирияк – The Natakorn / Фото з відкритих джерел

Популярного російського блогера Михайла Кирияка, відомого під ніком The Natakorn, знайшли мертвим у власній квартирі у Придністров'ї.

Про це пише російське видання "Дни.ру".

Про трагедію повідомила його дружина в соціальній мережі.

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За словами жінки, вбивця увігнав ножа блогері у спину. Тіло чоловіка знайшли в ванній кімнаті. Подробиці вбивства встановлює слідство.

Кирияк створював для YouTube ігрові відеоролики і огляди. Більшість його оглядів було присвячено грі Minecraft.

Теги: Кримінальні новини Жертви Молдова Придністров'я
Джерело: 24 Канал
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