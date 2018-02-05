Популярного блогера жорстоко вбили у власній квартирі
21:42, сьогодні 587 Читать новость на русском
Популярного російського блогера Михайла Кирияка, відомого під ніком The Natakorn, знайшли мертвим у власній квартирі у Придністров'ї.
Про це пише російське видання "Дни.ру".
Про трагедію повідомила його дружина в соціальній мережі.
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За словами жінки, вбивця увігнав ножа блогері у спину. Тіло чоловіка знайшли в ванній кімнаті. Подробиці вбивства встановлює слідство.
Кирияк створював для YouTube ігрові відеоролики і огляди. Більшість його оглядів було присвячено грі Minecraft.
Джерело: 24 Канал
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