Популярного блогера жорстоко вбили у власній квартирі

Популярного російського блогера Михайла Кирияка, відомого під ніком The Natakorn, знайшли мертвим у власній квартирі у Придністров'ї.

Про це пише російське видання "Дни.ру".

Про трагедію повідомила його дружина в соціальній мережі.

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За словами жінки, вбивця увігнав ножа блогері у спину. Тіло чоловіка знайшли в ванній кімнаті. Подробиці вбивства встановлює слідство.

Кирияк створював для YouTube ігрові відеоролики і огляди. Більшість його оглядів було присвячено грі Minecraft.