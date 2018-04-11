Популярного діагнозу не існує, – Супрун продовжує ламати медичні шаблони

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про популярний діагноз – дисбактеріоз.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо вас направили здавати аналіз на "дисбактеріоз", ви отримали невтішний результат і почали лікуватися від нього – не поспішайте. Міжнародна медицина не знає такого діагнозу", – зазначила Супрун.

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В.о. міністра пояснила, що пацієнт, якого направляють на аналіз на "дисбактеріоз", зазвичай має проблеми з травленням: біль у животі, здуття, закрепи або діарею. І коли в результатах аналізу зазначено, що хороших бактерій менше, ніж поганих – медики роблять висновок, що пацієнт хворіє та його потрібно лікувати.

Проте, не все так просто. В організмі людини є дуже багато різних видів мікроорганізмів – це і бактерії, і віруси, і гриби. Вони живуть і взаємодіють у різних частинах організму: на слизових оболонках, статевих органах, в органах дихання, кишківнику, тощо. Та виконують багато корисних функцій,

– зазначила Супрун.

Вона додала, що сучасна медицина активно досліджує мікрофлору організму людини та вивчає випадки, коли баланс мікроорганізмів може порушуватися і викликати захворювання. Адже наразі нема сформованого єдиного стандарту щодо правильного співвідношення бактерій певного виду – для кожної людини набір абсолютно індивідуальний.

Тож стверджувати, що у пацієнта "дисбактеріоз" – некоректно, адже симптоми, які списують на цей діагноз, можуть говорити про великий спектр хвороб, які потрібно досліджувати і лікувати по-різному.

"Це, наприклад, може бути синдром подразненого кишечника, кольки у новонароджених або певна кишкова інфекція", – резюмувала урядовець.