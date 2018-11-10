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      Популярного репера Каньє Веста ледь не застрелили, – ЗМІ

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      Каньє Вест і Кім Кардашян
      Каньє Вест і Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

      Американський репер Каньє Вест ледь не став жертвою пострілів, коли записував відеокліп з виконавцем Takashi у Беверлі-Гіллз. За словами очевидців, зловмисники зробили вісім пострілів, один з яких потрапив у вікно спальні.

      Про це повідомляють на TMZ.

      За словами журналістів, чоловік Кім Кардашян Каньє Вест, його напарник та знімальна група не постраждали. На місце події прибула поліція і після з’ясування деталей репери покинули особняк, у якому знімали відеокліп. Варто додати, що Вест і Takashi спеціально винайняли будинок для знімань ролика на одну з пісень нового альбому останнього репера.

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      Takashi (по центру) і Каньє Вест (праворуч)

      Що цікаво, на зніманнях відеороботи повинна була бути присутньою хіп-хоп-виконавиця Нікі Мінаж, однак її в будинку не було. В поліції припускають, що стрільба велась з автомобіля біля будинку.

      Теги: LifeStyle Кримінальні новини Каньє Вест Музика
      Джерело: 24 Канал
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